Les sanctions américaines mettent l’Uruguay sous pression avant son match contre l’Arabie saoudite

Les heures qui ont précédé la rencontre très attendue entre les sélections d’Uruguay et d’Arabie saoudite, dans le cadre de la Coupe du monde 2026, ont été marquées par une atmosphère tendue au sein du camp sud-américain. Cette nervosité est due aux mesures de sécurité strictes et minutieuses imposées par les autorités américaines à la délégation avant son départ vers le stade.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent en effet les stars uruguayennes subissant un contrôle de sécurité intensif devant leur lieu de résidence à Miami.

Les images montrent les joueurs et le staff technique alignés dans de longues files, encadrés par un important dispositif de sécurité et des chiens renifleurs, une situation qui a surpris et interpellé la délégation uruguayenne.

Visiblement irrités, les membres de la délégation ont vu leur programme perturbé pour se rendre au stade « Hard Rock » où se déroule la rencontre. Les responsables de la délégation ont exprimé leurs réserves quant à la durée des contrôles et à la répétition des fouilles des effets personnels des joueurs, jugées excessives.

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Ces mesures s’inscrivent dans le dispositif de sécurité global déployé par les États-Unis en prévision de la Coupe du monde 2026, avec un niveau d’alerte maximal autour des hôtels, des terrains d’entraînement et des stades afin de protéger les délégations face à l’afflux de supporters venus du monde entier.

Sur le plan sportif, cette rencontre revêt une importance cruciale pour les deux sélections : après le match nul et vierge entre l’Espagne et le Cap-Vert dans le groupe H, la victoire ce soir pourrait les propulser en tête de poule et les rapprocher du tour suivant.

Dans ce contexte, les Saoudiens comptent sur leur stabilité tactique et sur un groupe soudé pour créer l’exploit face à l’Uruguay, tandis que l’Uruguay s’attache à protéger ses joueurs des pressions extérieures pour entamer son parcours mondial par une victoire précieuse.