Alors que Julian Nagelsmann percevait un salaire estimé à six millions d’euros par an en tant que sélectionneur et aurait touché une indemnité de départ d’environ sept millions d’euros après la résiliation de son contrat, initialement prévu jusqu’en 2028, son successeur Klopp le dépasse désormais avec un salaire annuel de sept millions d’euros et prend ainsi la tête du classement historique des sélectionneurs allemands.

Dans le classement mondial des sélectionneurs, le technicien de 59 ans occupe ainsi, selon le rapport, la deuxième place. L’Italien Carlo Ancelotti est l’incontestable numéro un. Le technicien de 67 ans avait mis fin en mai 2025 à son engagement avec le Real Madrid pour prendre les rênes de la Seleção brésilienne. Chez les Merengue, Ancelotti gagnait jusqu’à onze millions d’euros par an ; au Brésil, son salaire est estimé à environ dix millions d’euros.

Derrière Ancelotti et Klopp figurent le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino avec 6,8 millions d’euros ainsi que l’Anglais Thomas Tuchel avec six millions d’euros. L’Espagnol Luis de la Fuente a revu son salaire à la hausse après avoir remporté la Coupe du monde, passant de deux millions à cinq millions d’euros. Le sélectionneur champion du monde de l’Argentine, Lionel Scaloni, gagne 2,3 millions d’euros, tandis que le sélectionneur allemand de l’Autriche, Ralf Rangnick, émarge à deux millions d’euros.

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En tant que sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp touche nettement moins que chez Red Bull

Pour Klopp, ce passage à la DFB représente aussi un recul financier par rapport à ses précédentes fonctions. Chez Red Bull, il touchait auparavant environ douze millions d’euros en tant que directeur mondial du football, tandis que son salaire de base au Liverpool FC s’élevait dernièrement à 18 millions d’euros.

Il n’est pas le seul grand entraîneur à gagner moins en tant que sélectionneur. Le Français Zinedine Zidane touche désormais 3,6 millions d’euros, contre douze millions autrefois au Real Madrid. Le Portugais Jorge Jesus perçoit désormais quatre millions d’euros, après douze millions à Al-Nassr.

Les sélectionneurs des adversaires de l’Allemagne en Ligue des nations restent entre-temps nettement derrière les revenus de Klopp : le sélectionneur des Pays-Bas Xavi gagne trois millions d’euros, celui de la Grèce Ivan Jovanovic touche 900 000 euros et celui de la Serbie, Veljko Paunovic, perçoit 650 000 euros par an.