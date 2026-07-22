Dayot Upamecano prend un malin plaisir à titiller Michael Olise. En début d’année, le FC Bayern a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo consacrée aux surnoms internes. Le défenseur central a alors révélé qu’il aimait appeler l’ailier par son deuxième prénom, « Akpovie », plutôt original. « Il est toujours énervé quand je dis ça », a raconté Upamecano en riant. « Mais je le dis quand même. »

Ces dernières semaines, il aurait à plusieurs reprises appelé son « Akpovie » pour aborder un sujet sérieux. Olise est en effet fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid. Selon des informations concordantes, l’attaquant de 24 ans chercherait à changer de club malgré un contrat courant jusqu’en 2029 et dépourvu de clause libératoire. Selon L’Équipe, le joueur aurait profité de la Coupe du monde pour s’informer longuement auprès de ses coéquipiers français Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni sur la vie au Real. Un intérêt qui agace Upamecano : lors d’entretiens privés, le défenseur aurait multiplié les arguments pour convaincre Olise de rester au Bayern.

Upamecano pourrait donc se révéler décisif dans la stratégie de rétention du Bayern. Interrogé début juillet, après la qualification de la France pour les quarts de finale de la Coupe du monde, il a affirmé avec un sourire : « Il reste, il reste ! »

Dayot Upamecano a récemment prolongé son contrat au FC Bayern, où il est considéré comme un « pilier ».

Il peut même s’appuyer sur sa propre expérience : alors que sa prolongation, prévue en février 2025, avait capoté, son nom avait été associé au Real, certains affirmant même qu’il avait déjà promis un transfert gratuit en 2026.

Finalement, Upamecano – ou plutôt son conseiller – a utilisé l’intérêt des « Blancs » pour négocier une prolongation nettement plus lucrative au Bayern que prévu. Un scénario similaire à celui d’Alphonso Davies un an plus tôt. En février dernier, Upamecano a donc prolongé prématurément son contrat, qui arrivait à échéance, jusqu’en 2030. Le nouveau bail comprend une revalorisation salariale qui, selon les bruits de couloir, atteindrait 20 millions d’euros, assortie d’une prime à la signature d’un montant équivalent.

Au Bayern, cette prolongation a suscité un vrai soulagement. « Un effectif a besoin de points d’ancrage », s’est réjoui le directeur sportif Max Eberl. « Avec Dayot, nous en posons un nouveau. » À 27 ans, le défenseur est resté un pilier malgré son contrat onéreux. Ce point mérite d’être souligné, car, ces dernières années, plusieurs joueurs munichois ont connu des baisses de forme inexpliquées, voire des blessures, après une revalorisation salariale. Il suffit de se rappeler les cas de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Alphonso Davies ou encore Jamal Musiala.

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«Un vrai monstre», s’enthousiasme Deschamps.

Après une excellente saison avec le Bayern, il a confirmé lors de la Coupe du monde son statut d’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Cela s’est particulièrement vérifié lors de la petite finale contre l’Angleterre. Après avoir formé un duo solide avec William Saliba (Arsenal) durant les rencontres couperets de la Coupe du monde, Didier Deschamps a cette fois aligné Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix. Konaté, qui rejoindra le Real Madrid cet été en remplacement d’Upamecano, en provenance de Liverpool, sans indemnité de transfert.

Lacroix et Konaté ont affiché des lacunes préoccupantes face à l’Angleterre. À la mi-temps, les Bleus étaient menés 0-4. C’est alors qu’Upamecano est entré en jeu : il a immédiatement déclenché le 1-4 en remportant un duel, puis s’est imposé comme leader émotionnel, insufflant une énergie nouvelle à son équipe. Au cœur de cette remontée spectaculaire, il a même servi le 4-5, avant que la France ne s’incline finalement 4-6. Une demi-heure de jeu suffisante pour rappeler toutes ses forces. Ses erreurs passées semblent désormais effacées.

« C’est sans aucun doute l’un des meilleurs défenseurs du monde. Il possède une force athlétique incroyable. Il sait tout faire », s’est enthousiasmé Deschamps, qualifiant Upamecano de « véritable monstre ». Au Bayern, il formera comme d’habitude la charnière centrale avec Jonathan Tah la saison prochaine. Un point d’ancrage qui pourrait toutefois se détacher plus vite que prévu : Upamecano dispose d’une clause libératoire activable dès cet été.

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Dayot Upamecano dispose d’une clause libératoire l’été prochain

Lors de la prolongation de son contrat, il a obtenu non seulement une substantielle augmentation salariale et une prime à la signature, mais aussi une clause libératoire estimée à 65 millions d’euros, activable dès l’été prochain. Une somme aujourd’hui modeste au regard de son niveau et de son âge optimal pour un footballeur.

Des rumeurs de transfert pourraient donc resurgir dans les mois à venir. Le Paris Saint-Germain, par exemple, pourrait l’envisager à moyen terme comme successeur de Marquinhos. Si Upamecano décidait de partir, le FC Bayern serait impuissant, contrairement à la situation actuelle avec Olise.

Sa volonté de rester à Munich dépendra largement des perspectives de succès du club. Ce qui nous ramène à Olise : si, contre toute attente, le feu vert lui était donné, la désillusion pourrait gagner d’autres joueurs, à commencer par Upamecano, et déclencher une réaction en chaîne.