Les rumeurs sur le déclin de Messi étaient grandement exagérées

Leo Messi sur le déclin ? Le meneur argentin du Barça avance pourtant des chiffres époustouflants.

Lionel Messi a fait l'objet de nombreuses critiques cette saison, que ce soit à cause de son désir de quitter Barcelone ou du lent démarrage de sa saison.

Sans oublier la baisse de sa forme au début de la campagne, beaucoup commençaient à se demander si l'Argentin disparaissait du plus haut niveau et entamait un long et douloureux déclin.

Cependant, ses chiffres depuis le début de l'année vont à l'encontre de ces hypothèses. Samedi, il a marqué pour le septième match consécutif toutes compétitions confondues - avec neuf buts inscrits lorsz de cette prolifique série.

Cette frappe gagnante contre Séville était son 24e but de la saison toutes compétitions confondues. En Liga Santander, il mène le classement des meilleurs buteurs avec trois buts d'avance avec un total de 19 réalisations.

Tenu en échec face à la modeste formation de Cadix (1-1) lors de la journée précédente, quelques jours après avoir été surclassé par le Paris Saint-Gecrmain (4-1) en Ligue des Champions, le FC Barcelone devait assurer ses arrières, ce samedi, face au FC Séville, qui pouvait lui passer devant en cas de succès.

Mieux, le Barça pouvait provisoirement s'emparer de la place de dauphin en s'imposant face aux Andalous. Un objectif atteint grâce à des buts signés Ousmane Dembélé et Lionel Messi. À la recherche d'un regain de confiance, le FC Barcelone a plutôt maîtrisé son sujet sans forcer, grâce à un Messi buteur, mais aussi paseur décisif sur le premier but signé Ousmane Dembélé.

Depuis le début de l'année 2021, le joueur de 33 ans a marqué 14 buts et fourni quatre passes décisives dans toutes les compétitions - personne dans les cinq meilleures ligues européennes ne peut égaler ces chiffres.

Parler d'une carrière de Messi en déclin est peut-être prématuré. En été, il pourrait se lancer dans un nouveau défi, mais sa capacité à faire basculer des rencontres restera la même.