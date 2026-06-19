Les rumeurs contradictoires attisent la polémique : Ronaldinho effectuera-t-il vraiment son retour sur les terrains ?

La possible reprise de la légende brésilienne Ronaldinho fait sensation en Italie. Selon plusieurs sources, le double Ballon d’Or devrait s’engager prochainement avec Ravenne, club de Serie C (troisième division), onze ans après avoir pris sa retraite.

Selon le journal italien « La Gazzetta dello Sport », son arrivée devrait être officialisée le 23 juin à Miami, en marge de la Coupe du monde, lors d’un événement au cours duquel le maillot du club sera dévoilé.

«De nouvelles couleurs, le même sourire», a confié Ronaldinho au journal. J’ai hâte de retrouver le terrain et d’écrire un nouveau chapitre de ma carrière aux côtés d’Ignazio (Cipriani, propriétaire du club) et de toute la famille Cipriani. Le football a toujours été une source de bonheur pour moi, et je souhaite transmettre cette même passion à Ravenne. »

Cette décision inattendue intervient près de onze ans après la fin de sa carrière professionnelle, marquée par un dernier passage à Fluminense en 2015, puis une longue absence des projecteurs.

Le club, qui a manqué la promotion en Serie B d’un cheveu la saison passée après une élimination en barrages, entend s’appuyer sur le prestige de l’ancien Ballon d’Or pour accroître sa visibilité médiatique et séduire un plus large public.

Toutefois, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a ensuite démenti l’information sur son compte Twitter, assurant que la présence de l’ex-star se limiterait à des opérations marketing et à un match amical, avant de supprimer son tweet sans explication.

La nature exacte de ce retour demeure donc incertaine : simple opération marketing ou véritable come-back sportif ? Réponse lundi, date de l’annonce officielle.

Âgé de 46 ans, Ronaldinho est souvent présenté comme l’une des plus grandes stars du football des années 2000. Il a remporté le Ballon d’Or en 2005 ainsi que plusieurs titres avec le FC Barcelone, l’AC Milan et la sélection brésilienne, dont la Coupe du monde 2002 et la Ligue des champions.