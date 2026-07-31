Galatasaray Istanbul a une nouvelle fois démenti tout intérêt pour un recrutement de Jamal Musiala, du FC Bayern Munich. Dans le même temps, Gala a formulé de graves accusations.

« En raison des informations diffusées délibérément ces derniers temps au sujet de notre club et ne correspondant pas à la vérité, nous nous voyons contraints d’informer l’opinion publique. Les affirmations selon lesquelles le footballeur professionnel Jamal Musiala va rejoindre Galatasaray ne correspondent pas à la vérité », a d’abord écrit le grand club turc dans un communiqué publié vendredi.





Il y a seulement quelques jours, Galatasaray s’était déjà apparemment senti contraint de publier un communiqué au sujet des rumeurs autour de Musiala. Le grand quotidien turc Hürriyet avait auparavant rapporté que le joueur offensif de 23 ans avait été proposé en prêt au club d’Istanbul. Dans la foulée, d’autres médias turcs et experts des transferts se sont emparés de ces rumeurs. Il était question de discussions en cours entre les parties, et parfois même déjà d’un accord.

Le champion de Turquie en titre semble désormais avoir perdu patience. Le nouveau communiqué contient en effet aussi une charge générale contre la presse : « Le maintien obstiné de ces affirmations, dont la fausseté a été clairement démontrée, est une tentative d’induire l’opinion publique en erreur et de créer une perception destinée à discréditer les activités de transfert de notre club. » Selon le club, « il est frappant de constater que les personnes et les médias qui diffusent ces spéculations s’étaient déjà présentés devant l’opinion publique la saison passée avec des affirmations similaires et mensongères ».

En outre, Gala a souligné mener ses activités sur le marché des transferts « dans l’intérêt de notre club, avec le plus grand soin et dans le respect de la confidentialité ». « Les informations mensongères et les affirmations spéculatives ne changeront pas les principes de travail et les objectifs de notre club. » C’est pourquoi le club a adressé à l’opinion publique et à ses propres supporters « l’insistante demande » de « s’appuyer exclusivement sur les déclarations officielles de notre club et de n’accorder aucun crédit aux informations inexactes et aux spéculations, ainsi qu’aux personnes et aux médias qui les diffusent obstinément ».

Jamal Musiala est encore lié pour longtemps au FC Bayern Munich

Musiala est encore sous contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2030 et n’envisage pas de départ, même si sa situation au sein du recordman d’Allemagne est bel et bien compliquée. Après sa fracture du péroné l’été dernier, il avait été éloigné des terrains pendant des mois et n’avait fêté son retour qu’au début de l’année. Depuis, il n’a laissé entrevoir son talent que de manière très sporadique ; lors de la Coupe du monde, il a déçu comme toute l’équipe d’Allemagne. Après l’élimination de la sélection allemande, il s’est fait retirer une plaque métallique lors d’une opération planifiée depuis longtemps et, selon les informations disponibles, il ne reprendra l’entraînement avec les Munichois qu’après le voyage en Asie.

À son poste de milieu offensif, la concurrence est toutefois plus forte que dernièrement à l’approche de la nouvelle saison. Outre l’attrait de Michael Olise pour l’axe, le rôle de numéro 10 est aussi celui privilégié par la recrue Ismael Saibari. Serge Gnabry et Lennart Karl peuvent également y être utilisés.

Les Munichois avaient toutefois assuré publiquement à plusieurs reprises ces derniers temps vouloir le soutenir sur le chemin du retour à son meilleur niveau après sa grave blessure d’il y a un an. Musiala a « un peu perdu son insouciance, les moments magiques lui manquent. Mais cela viendra, nous en sommes sûrs à 100 % », a déclaré le directeur sportif Max Eberl.

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Statistiques de Jamal Musiala avec le FC Bayern Munich lors de la saison 2025/26