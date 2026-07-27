Selon les informations du quotidien français L'Equipe, Al-Hilal a fait de l’ailier colombien sa priorité absolue sur le marché des transferts. Diaz lui-même ne serait d’ailleurs pas opposé à un transfert, ajoute également le reportage.

Récemment, l’expert des transferts Sacha Tavolieri avait déjà fait état d’un intérêt du club du désert pour Diaz, qui, après le récent transfert du participant néerlandais à la Coupe du monde Crysencio Summerville (60 millions d’euros, West Ham United), souhaiterait recruter d’autres joueurs offensifs de très haut niveau. Un salaire net astronomique d’environ 25 millions d’euros par an attendrait le joueur de 29 ans.

Cette cour supposée pour Diaz ne sortirait toutefois pas de nulle part, puisque Richard Hughes mènerait les opérations pour tenter d’obtenir les services de Diaz. L’Écossais est certes encore officiellement directeur sportif de Liverpool, mais il serait en passe de rejoindre Al-Hilal, même si cela ne devrait en principe intervenir qu’après la fermeture de l’actuel mercato estival, début septembre.

Hughes avait pris ses fonctions à Anfield Road un an avant le transfert de l’attaquant à Munich et connaît donc parfaitement ses qualités.

Luis Diaz : Al-Hilal voudrait ouvrir les négociations avec 70 millions d’euros

Selon L'Equipe, Al-Hilal travaille actuellement à formuler une première offre pour Diaz. Le montant de cette offre d’ouverture devrait être d’au moins 70 millions d’euros.

Un montant pour lequel le Bayern ne devrait guère flancher. Tavolieri avait toutefois indiqué qu’Al-Hilal était prêt à prélever entre 120 et 150 millions d’euros sur son budget global des transferts de cet été, fixé à 350 millions d’euros.

Mais même dans ce cas, il est permis de fortement douter que les efforts d’Al-Hilal soient couronnés de succès. En dehors de l’aspect financier, Diaz n’aurait tout simplement aucune raison, au meilleur âge pour un footballeur - mot-clé : Ligue des champions -, d’aller s’exiler dans le désert. D’autant que le reportage de L'Equipe précise également que le Bayern a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas se séparer de Diaz, à trois ans de la fin de son contrat (2029).

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Luis Diaz : un départ du Bayern Munich totalement irréaliste

Le club munichois avait versé 70 millions d’euros à Liverpool pour Diaz en 2025, qui est depuis devenu le chouchou des supporters, de l’entraîneur Vincent Kompany et de la direction grâce à son style de jeu plein d’abnégation. Lors de sa première saison, il a en outre signé 26 buts et 23 passes décisives en 51 matches officiels.

En cas de départ, le Bayern ne perdrait donc pas seulement un pilier de la saison écoulée, finalement couronnée par le doublé. Il devrait aussi se mettre en quête d’un remplaçant adéquat, qu’il serait difficile d’obtenir à moindre coût dans cette catégorie.











