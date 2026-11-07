Le départ de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de la scène internationale n'a pas seulement marqué la fin de la carrière de deux des plus grands footballeurs de l'histoire, il a aussi signé la clôture d'une époque exceptionnelle difficile à reproduire, les deux stars laissant derrière elles des records et des accomplissements qu'il faudra peut-être de longues décennies pour battre.

Alors que le monde peine encore à assimiler l'absence du duo qui a régné sur le trône du football pendant plus de deux décennies, les contours d'une nouvelle génération commencent à s'imposer avec force, avec quatre noms pressentis pour reprendre le flambeau et poursuivre l'héritage historique des deux stars portugaise et argentine, en tête desquels Kylian Mbappé et Erling Haaland, aux côtés de Harry Kane et Lamine Yamal, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS ».

Pendant plus de 20 ans, Messi et Ronaldo ont constitué un phénomène exceptionnel dans le football mondial, et leur rivalité ne s'est pas limitée aux clubs mais s'est étendue à la scène internationale, où chacun a laissé une empreinte difficile à effacer.

Cristiano Ronaldo a quitté la scène internationale après avoir disputé 234 matchs sous le maillot du Portugal, au cours desquels il a inscrit 146 buts, devenant ainsi le joueur le plus capé et le plus prolifique de l'histoire des sélections nationales. Il a également conduit son pays au sacre lors du Championnat d'Europe des nations en 2016, ainsi qu'à deux titres en Ligue des nations en 2019 et 2025.

Quant à Lionel Messi, il a mis un terme à sa carrière internationale après 208 matchs sous le maillot de l'Argentine, au cours desquels il a inscrit 126 buts, et il a réussi à mener la sélection de son pays au sacre lors de la Coupe du monde 2022, en plus de deux titres en Copa América en 2021 et 2024.

Paradoxalement, les deux stars, malgré de longues années de rivalité au sommet du football, ne se sont affrontées que deux fois sous le maillot de leurs sélections respectives, et ces deux matchs étaient amicaux. La première confrontation a eu lieu en 2011 dans la ville suisse de Genève et s'est soldée par une victoire de l'Argentine 2-1, Messi et Ronaldo ayant chacun inscrit un but pour leur sélection. Quant à la seconde, elle s'est déroulée en 2014 dans la ville anglaise de Manchester, et le Portugal l'a emporté sur le score d'un but à zéro, sans qu'aucune des deux stars ne parvienne à faire trembler les filets.

Le départ de Messi et Ronaldo laisse un immense vide, mais les chiffres indiquent l'existence de quatre stars possédant les atouts nécessaires pour poursuivre certains de leurs accomplissements, même si reproduire ce qu'a réalisé le duo semble une tâche extrêmement difficile.

Erling Haaland et Kylian Mbappé sont en tête de la liste des prétendants sur le plan offensif, chacun ayant affiché des statistiques exceptionnelles avec la sélection de son pays, tandis que Harry Kane possède une grande expérience internationale, et Lamine Yamal apparaît comme l'un des talents les plus à même d'écrire une longue histoire avec l'Espagne.

Haaland : une machine à buts norvégienne

Erling Haaland, âgé de 26 ans, apparaît comme l'un des principaux prétendants à la poursuite des records offensifs historiques, après avoir inscrit 65 buts en seulement 59 matchs internationaux, à une moyenne dépassant un but par match.

L'attaquant de Manchester City ne s'est pas contenté de battre des records individuels, il a aussi joué un rôle décisif dans le retour de la Norvège au rang des sélections capables de rivaliser avec les grands, après avoir contribué à sa qualification pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 28 ans.

Haaland a également dépassé le précédent record de la sélection de son pays, détenu par Jørgen Juve, qui était de 33 buts, pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège, avec une moyenne offensive stupéfiante atteignant environ un but toutes les 71 minutes.

Mbappé : l'héritier le plus prêt

De l'autre côté, Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, possède un bilan international exceptionnel qui fait de lui l'un des joueurs les plus proches d'égaler les accomplissements de Messi et Ronaldo.

L'attaquant français a inscrit 67 buts en 107 matchs internationaux, dépassant le précédent record d'Olivier Giroud, qui était de 57 buts, pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection française, en plus d'avoir délivré 40 passes décisives.

Les ambitions de Mbappé dépassent les limites des chiffres offensifs, lui qui a inscrit 22 buts lors de ses participations à trois éditions de la Coupe du monde, pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, devançant des noms légendaires, sachant qu'il a été sacré avec la France en 2018.

À l'approche de ses 27 ans, le capitaine de la sélection française semble avoir une occasion en or de renforcer ses statistiques et de poursuivre l'héritage laissé par le duo légendaire.

Harry Kane : des chiffres sans couronne

Bien qu'il ait atteint 33 ans, Harry Kane ne peut être écarté de la liste des prétendants à la poursuite des records, lui qui a prouvé qu'il était l'un des attaquants les plus constants sur la scène internationale.

Le capitaine de la sélection anglaise a disputé 125 matchs internationaux, au cours desquels il a inscrit 91 buts, se hissant en tête des buteurs historiques de la sélection des Three Lions, devançant de loin Wayne Rooney et ses 53 buts.

L'attaquant du Bayern Munich a également délivré 23 passes décisives sous le maillot de la sélection de son pays, confirmant sa grande valeur sur la scène internationale, même si son palmarès manque encore de titres majeurs, puisqu'il n'a jusqu'à présent remporté aucune compétition avec l'Angleterre.

Lamine Yamal : le plus jeune des poursuivants

Quant à Lamine Yamal, il représente le pari à long terme, compte tenu de son talent exceptionnel et de son jeune âge, lui qui a entamé son aventure internationale avec la sélection espagnole à l'âge de seize ans.

La star du Barça a disputé 36 matchs internationaux, au cours desquels elle a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives, et elle a déjà réussi à être sacrée championne d'Europe des nations avec l'Espagne.

Yamal a affiché des niveaux remarquables sous le maillot de la sélection de son pays, le plus marquant étant lors de la demi-finale de l'Euro 2024 face à la France, lorsqu'il a inscrit un but magnifique qui a contribué à la qualification de l'Espagne pour la finale.

Le jeune ailier a suffisamment de temps pour développer ses statistiques et poursuivre les grands buteurs, d'autant que sa carrière internationale n'en est qu'à ses débuts, ce qui fait de lui l'un des noms les plus susceptibles de laisser une empreinte historique dans les années à venir.

Malgré les chiffres impressionnants affichés par ce quatuor, atteindre ce qu'ont réalisé Messi et Ronaldo demeure un défi exceptionnel, car il ne s'agit pas seulement de marquer des buts ou de battre des records, mais de la capacité à se maintenir au sommet pendant plus de deux décennies et à continuer de rivaliser au plus haut niveau avec les clubs et les sélections.

Le duo a laissé un héritage qui dépasse les limites des statistiques et des titres, et a redessiné les critères de l'excellence dans le football moderne. C'est pourquoi leurs successeurs potentiels ne poursuivent pas de simples records, mais tentent d'atteindre un statut dont beaucoup n'ont pas réussi à s'approcher.