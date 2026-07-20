Les rois de la domination… Quatre joueurs espagnols ont anéanti la fierté de l'Argentine

L’Espagne a infligé à l’Argentine une leçon de football mémorable, maintenant une pression constante durant les 120 minutes de la finale de la Coupe du monde 2026.

La Roja a ainsi remporté la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire en s’imposant 1-0 dimanche dernier.

Sur le plan statistique, la rencontre a été à sens unique : la Roja a dominé la possession (68 % contre 32 %) et a cadré 11 des 20 tirs tentés, tandis que l’Albiceleste n’a cadré aucun de ses trois essais.

En analysant la rencontre, on constate que quatre joueurs espagnols ont été les principaux artisans de cette domination écrasante : le défenseur hors pair Pau Cubarsi, qui a remporté le titre de meilleur jeune joueur du tournoi,

Sans oublier le moteur du milieu, Rodri, désigné meilleur joueur du tournoi, ainsi que Dani Olmo et le remplaçant Pedri, entré en jeu en deuxième période.

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Koparsi a réussi 121 passes sur 126 (96 %), des transmissions qui ne se contentaient pas de relancer mais déjouaient constamment les lignes adverses.

Rodri a réussi 101 passes sur 106 tentatives (95 %) et porte désormais le record mondial de passes réussies à 1 394, dépassant la légende brésilienne Dunga.

Quant à Olmo, il s’est révélé une arme redoutable dans le camp adverse, grâce à ses déplacements entre les lignes et sa capacité à créer des angles de passe pour ses coéquipiers. Il a ainsi réussi 21 passes sur 25, dont 16 dans le tiers offensif argentin, et a tenté deux tirs ainsi que trois dribbles réussis.

L’entrée de Pedri à l’heure de jeu a accentué la mainmise sur le milieu : il a dicté le tempo avec 57 passes réussies sur 61 (93 %), dont 42 dans le camp adverse.

Grâce à un jeu de position rigoureux et à un pressing combiné maintenu pendant 120 minutes, la « Roja » a imposé une domination totale sur l’Argentine.