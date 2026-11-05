Les résumés de l’Eredivisie continueront d’être diffusés par la NOS dans les années à venir. Le groupe audiovisuel public annonce que le contrat a été prolongé jusqu’à la fin de la saison 2031/32. Les résumés de la Vrouwen Eredivisie resteront également sur la NOS, qui aura en outre accès à des images de la Keuken Kampioen Divisie.

Outre les résumés, la NOS continuera d’assurer une couverture en direct à la radio dans NOS Langs de Lijn. « Grâce au nouvel accord, la NOS disposera de davantage de possibilités pour partager rapidement et largement les temps forts et les résumés en ligne et sur les réseaux sociaux », précise également le groupe audiovisuel public.

« Il sera aussi possible de diffuser des résumés de la Keuken Kampioen Divisie et de l’EuroJackpot Vrouwen Eredivisie. Par ailleurs, la NOS et ESPN ont exprimé leur volonté de collaborer à la création d’une émission jeunesse consacrée à la VriendenLoterij Eredivisie. »

« Nous sommes extrêmement heureux de cette prolongation », réagit Xander van der Wulp, rédacteur en chef de NOS Sport. « Les résumés de l’Eredivisie ont leur place sur la NOS. Même à une époque où nous devons examiner nos dépenses de près, il est important que le football néerlandais reste accessible à tous sur le service public. »

« Le traditionnel rendez-vous plateau-repas devant NPO 1 est maintenu, mais cet accord nous donne aussi davantage de possibilités de toucher les amateurs de football qui suivent l’Eredivisie autrement, par exemple sur NPO Start, notre application et les réseaux sociaux. »

« Nous pouvons ainsi transmettre notre enthousiasme pour l’Eredivisie à différentes générations d’amateurs de football », conclut Van der Wulp. Les retransmissions en direct des matches d’Eredivisie sont assurées par ESPN, qui détient les droits jusqu’à la mi-2030.

Depuis quelque temps, des consultants participent également à l’émission de résumés de 19 h pour donner leur avis. Rafael van der Vaart, Theo Janssen, Leonne Stentler, Merel van Dongen et Imke Courtois, entre autres, se rendent régulièrement sur le plateau au Media Park d’Hilversum.