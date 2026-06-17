Les réseaux sociaux s’enflamment : Lionel Messi a-t-il évité un carton rouge lors de son action héroïque ?

Un carton rouge non sifflé à l’encontre de Lionel Messi fait réagir les observateurs du football mondial. L’attaquant argentin, auteur d’un triplé lors de la victoire initiale contre l’Algérie (3-0), a posé son pied sur le mollet d’Aïssa Mandi après une demi-heure de jeu. L’incident, non examiné par le VAR, est survenu alors que Mandi prenait l’avantage sur Messi, contraint de ralentir et d’appuyer sa jambe sur le tibia de son adversaire.

L’action, survenue à la 32^e minute, a vu Mandi anticiper la course de Messi, contraignant l’Argentin à freiner brutalement son geste. Son pied a alors heurté le mollet de l’Algérien, qui s’est immédiatement écroulé.

Mandi a obtenu un coup franc, mais Messi s'en est tiré sans carton jaune. La superstar de 38 ans a eu de la chance que l'arbitre vidéo n'examine pas les images avec plus d'attention.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters estiment que l’Argentin aurait dû être expulsé.

Messi a ensuite inscrit deux autres buts avant de céder sa place à Nico Paz (Como) à la 80e minute.

Meilleur buteur de l’histoire

Lors de son 200e match international, l’Argentin a inscrit un triplé historique qui le hisse, ex aequo, au sommet des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Avec seize réalisations, il rejoint ainsi l’ancien buteur allemand Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la compétition, tandis que Kylian Mbappé en totalise désormais quatorze.