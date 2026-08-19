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FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

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Les répercussions de la révolution du football : dernier délai pour Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ahli, et Al-Ittihad seule victime

Saudi Pro League
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arabie saoudite

D'importants changements marquent le championnat de Roshan

Le club d'Al-Ittihad a décidé de se séparer immédiatement de son président Fahd Sindi, après l'annonce par le ministère saoudien des Sports du transfert de sa participation dans la propriété des quatre grands clubs au Fonds public d'investissement saoudien.

Le ministère saoudien des Sports a annoncé, mercredi, le début du transfert de la propriété des actions des institutions à but non lucratif, qui représentent 25 % des actions des sociétés des quatre grands clubs, au Fonds public d'investissement.

Ainsi, le Fonds public d'investissement deviendra le propriétaire à part entière des clubs d'Al-Nassr, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli, les conseils d'administration de ces institutions devant être dissous une fois les procédures réglementaires nécessaires accomplies.

Quelques heures après la publication de cette décision, les clubs d'Al-Hilal, d'Al-Nassr et d'Al-Ahli ont publié des communiqués via leurs comptes officiels, annonçant le maintien des conseils d'administration des sociétés des clubs pour une durée de 90 jours, à compter du 17 juillet dernier.

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Les trois clubs ont précisé que l'objectif de cette prolongation était d'assurer la conduite des affaires du conseil, de garantir la stabilité du club et la continuité du travail, ainsi que de finaliser les exigences et procédures y afférentes.

Al-Ittihad a toutefois adopté une position contraire à ces communiqués, publiant lui aussi un communiqué, par lequel il a annoncé la fin des fonctions de son président Fahd Sindi, en vertu de la décision du ministère saoudien des Sports, en le remerciant pour la période écoulée.

Sindi avait fait l'objet de nombreuses critiques durant la période passée, notamment de la part du journaliste saoudien Walid Al-Faraj, qui avait réclamé son départ, en raison des graves problèmes dont a souffert Al-Ittihad sous sa direction.

La période à venir devrait connaître de nouveaux développements concernant la situation des grands clubs du championnat saoudien, le Fonds public d'investissement saoudien devant amorcer le transfert de leur propriété au secteur privé.

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