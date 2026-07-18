Les repas des enfants et le jeûne… Un régime alimentaire spécifique serait à l'origine des performances exceptionnelles d'Olmo lors de la Coupe du monde

Dani Olmo confirme son excellent niveau avec la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026. Le joueur est arrivé au tournoi dans une condition physique optimale, fruit d’un programme nutritionnel et d’entraînement rigoureux établi avec son staff.

Selon le quotidien espagnol AS, le programme suivi par le joueur lui a permis d’atteindre son pic de forme au moment idéal, tout comme lors de l’Euro, où il était entré dans la compétition comme remplaçant avant de s’imposer comme un élément décisif. un scénario qui se répète lors de la Coupe du monde, où il est devenu l’un des atouts majeurs de l’entraîneur Luis de la Fuente, après avoir dynamisé le jeu offensif et être arrivé aux États-Unis au meilleur de sa forme depuis un an.

Javier Fernández Leguero, nutritionniste ayant collaboré avec plusieurs stars du ballon rond comme Eduardo Camavinga ou Mariona Caldentei, Jenny Hermoso, Tony Martínez, Tiago Almada et David Soria. Il a notamment révélé qu’Éric García avait servi de trait d’union entre lui et Olmo.

Ligero explique : « Tout a commencé grâce à García, que je conseille depuis quatre saisons. Il en a parlé à Dani, qui m’a écouté. Nous avons commencé à travailler ensemble lors de sa dernière saison en Allemagne, et depuis son arrivée à Barcelone, nous collaborons en permanence et avec une concentration totale. »

Nous analysons les résultats des analyses sanguines, puis nous planifions toute la saison en fonction de ces données. Cette année, tout a été orienté vers la Coupe du monde pour Dani. Mais cela ne dépend pas uniquement de moi : le reste de son équipe et sa famille le soutiennent, et c’est un élément essentiel. »

Il ajoute : « Tout est réalisé avec une grande précision, en surveillant les besoins de chaque joueur et en identifiant les aliments qui pourraient lui nuire ou lui être bénéfiques. Nous sommes également en contact avec le préparateur physique afin que tout soit harmonisé et cohérent. »

L’un des principaux ajustements apportés au régime d’Olmo a été la « réduction de la consommation de gluten », sans l’éliminer totalement, une pratique déjà adoptée par Dani Carvajal, Lionel Messi, Ivan Rakitić, Marcos Llorente, Novak Djokovic et Anthony Joshua.

« Nous avons réduit la quantité de gluten en raison de son effet inflammatoire, car il augmente le risque de blessures et affecte négativement la récupération musculaire », explique Legero.

Il a également révélé qu’Olmo avait intégré le « jeûne » à son programme, dans le but de réduire les risques de blessures, même s’il ne suit pas le jeûne intermittent avec la même rigueur que certains de ses coéquipiers, tels que Marcos Llorente et Alex Grimaldo.

« Nous avons introduit le jeûne les jours où l’intensité des entraînements est faible, lorsque la charge physique diminue. Cela permet à l’organisme de mieux utiliser son énergie au moment où il en a réellement besoin », explique-t-il.

Il ajoute : « Nous observons une augmentation de la masse musculaire, une baisse du nombre de blessures et une nette amélioration des performances. Match après match, la progression est constante. »

Legero a par ailleurs dévoilé l’un des secrets du programme nutritionnel, en déclarant avec un sourire : « Nous avons quelques secrets que nous ne pouvons pas tous révéler, mais je peux en évoquer un. Nous utilisons des repas à base de crème de riz, semblables à ceux que les mères préparent pour leurs nourrissons. »

« Nous mélangeons cette crème de riz avec des protéines et du lait afin d’obtenir un repas qui optimise la récupération nocturne, en particulier sur le plan musculaire. Nous y avons généralement recours lorsque les joueurs enchaînent plusieurs matchs, car une gestion rigoureuse de la récupération est alors indispensable », précise-t-il.

Le reportage s’est conclu en soulignant que ce programme avait permis à Olmo d’aborder la Coupe du monde dans des conditions physiques optimales ; ses deux passes décisives, notamment celle en duo avec Pedro Porro face à la France, n’étant que la partie émergée de l’iceberg, les statistiques le plaçant au sixième rang des milieux offensifs pour la distance moyenne parcourue par match (9,4 km), juste derrière le leader Martin Ødegaard (10,04 km).

Il pointe aussi à la cinquième place au nombre moyen d’accélérations, avec 190,5, confirmant son statut de joueur clé aux yeux de Luis de la Fuente, comme lors de l’Euro, après avoir su attendre son heure en suivant un plan de jeu taillé pour le Mondial.