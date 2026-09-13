Les buts du Bayern ont été inscrits par Karl après une belle offrande du très en vue Saibari (26e) et Harry Kane (72e). Maurice Krattenmacher, qui a quitté le FCB cet été pour rejoindre Elversberg après deux prêts, a égalisé provisoirement (62e) pour le club sarrois. L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, qui avait procédé à sept changements par rapport au 5-0 contre Bodö/Glimt en Ligue des champions, a effectué quatre remplacements d’un coup après l’égalisation, avec succès. Les entrants, menés par Joshua Kimmich, ont secoué leurs coéquipiers.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Jonas Urbig

A disputé sa première apparition en championnat lors de la troisième journée de Bundesliga, après avoir déjà eu l’occasion de jouer en Coupe d’Allemagne. Impuissant sur le 1-1. Note : 3,5.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Josip Stanisic

Lui aussi a eu droit à sa première titularisation en Bundesliga cette saison. A tout de même eu ses prises de balle et a redistribué les ballons avec fiabilité. Pas davantage non plus. Note : 4.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Dayot Upamecano

L’un des quatre seuls joueurs déjà titulaires contre Bodö/Glimt. A eu de la chance que l’égalisation supposée de Cole Campbell à la 44e minute soit annulée pour hors-jeu. Il avait manifestement sous-estimé l’action. A perdu le duel décisif à la 61e minute, ce qui a permis au ballon d’arriver jusqu’à Krattenmacher, seul, qui a inscrit le superbe 1-1 contre son club formateur. Note : 4.

FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Minjae Kim

A failli marquer contre son camp sur la première attaque d’Elversberg, en contrôlant le centre et en envoyant davantage le ballon vers son propre but qu’en sortie de but. A d’abord éprouvé certaines difficultés face au rapide Noah Darvich, entré tôt en jeu, mais s’est amélioré au fil du match, ne s’est pas ménagé dans les duels et a ainsi remporté ses face-à-face. Note : 3.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Nathaniel Brown

Après avoir encore eu le droit d’être essayé en numéro 10 tout au début de la saison, il a remplacé Alphonso Davies au poste d’arrière gauche, sa position de prédilection, chez le promu. Plus en vue que Stanisic, il a souvent repiqué aussi au milieu et dans l’axe. Mais il a également baissé de pied en seconde période et a dû sortir après le 1-1. Note : 4.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Tom Bischof

A eu le droit de fêter sa première titularisation de cette saison de Bundesliga à la place de Joshua Kimmich. A joué de manière extrêmement discrète, préférant en cas de doute une passe latérale sûre plutôt que de tenter quoi que ce soit de risqué, ou même de créatif. A dû sortir après le 1-1. Note : 4,5.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Aleksandar Pavlovic

Il a signé la première occasion munichoise à la 11e minute, d’un ballon enroulé. A très souvent touché le ballon et l’a, comme toujours, transmis avec beaucoup de fiabilité à ses coéquipiers. A toutefois eu énormément de chance que ses deux têtes malheureuses vers Darvich, directement dans la course de Campbell, n’aient pas été interprétées comme une combinaison voulue, mais comme une erreur technique ou en tout cas comme des actions non voulues. Sinon, Elversberg aurait égalisé à 1-1 juste avant la pause. A été autorisé à rester sur le terrain après le vrai 1-1 d’Elversberg, s’est aussi amélioré et a délivré la passe décisive sur le 2-1 de Harry Kane après une bonne percée. Note : 3,5.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Lennart Karl

A été autorisé à débuter sur l’aile droite, comme déjà lors du 0-0 contre Schalke. Une passe bâclée ici, une perte de balle là : puis, à la 26e minute, il a tout de même inscrit le but de l’ouverture du score après l’intelligente remise de Saibari à travers toute la surface. A fait partie des rares Bavarois à encore faire quelques efforts en seconde période, mais a malgré tout dû sortir après le 1-1. Note : 3,5.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Michael Olise

Après s’être élevé au rang de joueur de classe mondiale contre Bodö/Glimt lorsqu’il a pu évoluer en numéro 10, il a débuté dans l’axe chez le promu. En première période, il était toutefois aussi loin de la classe mondiale que l’accusation selon laquelle il serait trop bavard en interview l’est de la réalité. Aucun dribble, une seule passe progressive, mais sept pertes de balle. Pas mieux au départ en seconde période. S’est toutefois réveillé après le 1-1 et le quadruple changement. A d’abord manqué le 2-1 sur un service de Diaz, son tir ayant encore été sauvé sur la ligne, puis a été malchanceux lorsque son joli lob a heurté la barre avant de retomber sur la pelouse. A ensuite participé au 2-1 de Kane ainsi qu’à la plupart des situations dangereuses du Bayern. Note : 4.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Ismael Saibari

A trouvé dans la surface, après huit minutes, un espace peut-être large comme un timbre-poste et a servi Karl, qui a immédiatement remis à Harry Kane. Celui-ci n’a vraiment bien touché le ballon qu’à sa deuxième tentative, si bien que les joueurs d’Elversberg s’étaient déjà replacés, mais la passe de Saibari est restée de grande classe. Tout comme son offrande sur le 1-0, lorsqu’il a éliminé son adversaire direct d’un grand pont, a repiqué de la gauche vers la surface et a glissé le ballon avec intelligence sur le côté droit de la surface. Harry Kane, au milieu, a encore légèrement dévié le ballon, Karl est arrivé lancé et a marqué. Compense ainsi son déficit de vitesse par ce type d’actions intelligentes et sa vision du jeu. Remuant et en vue, le meilleur Munichois jusqu’au 1-1. Note : 2,5.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Harry Kane

Sur le 1-0, il a laissé à Karl, encore mieux placé, la frappe et le but, mais a tout de même donné au ballon une petite déviation en direction de Karl. A délivré ses meilleures passes très bas au milieu de terrain et a cette fois davantage évolué comme un numéro 8 que comme un numéro 10, et encore moins comme avant-centre. A d’abord semblé un peu malheureux devant le but, avant d’être signalé de justesse hors-jeu sur son supposé 2-0. A également été autorisé à rester après le 1-1 et s’est une nouvelle fois révélé être l’assurance-vie du Bayern en envoyant superbement le ballon au fond pour le 2-1. C’était son premier but de cette saison de Bundesliga, et un but immensément important. Note : 2,5.

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FC Bayern, notes du FCB au SV Elversberg : Les remplaçants

Joshua Kimmich : Entré après le 1-1, il a immédiatement pris le jeu à son compte et s’est tout de suite mis en mode patron. Note : 2.

Luis Diaz : Entré après le 1-1 à la place de Saibari, il a repris là où il s’était arrêté la dernière fois : il a laissé passer des occasions. A tenté sa chance du talon à la 66e minute dans les six mètres, mais n’a pratiquement mis aucune puissance dans sa frappe. N’importe quelle autre tentative aurait sans doute été meilleure. A ensuite manqué de réussite sur sa passe de tir pour Olise. Note : 3,5.

Jamal Musiala : Après son match de rêve contre Bodö/Glimt jeudi, il a d’abord de nouveau été laissé sur le banc contre Elversberg pour travailler sa condition physique. Entré après le 1-1 à la place de Karl. Note. 3,5.

Alphonso Davies : Lui aussi est entré après le 1-1 dans le cadre du quadruple changement, a remplacé Brown et s’est également efforcé d’apporter une relance correcte. A manqué l’occasion du 3-1 à dix minutes de la fin. Note : 3.