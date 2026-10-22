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Des buts inscrits en fin de match par les remplaçants Tolu Arokodare et Abdellah Ouazane ont offert à l’Ajax une victoire spectaculaire 2-0 face à l’Atalanta en Ligue Conférence de l’UEFA. Le club d’Amsterdam a mis fin à une série de huit matches sans victoire contre des équipes italiennes, tandis que l’équipe de Michel a décroché ses premiers points de la campagne.

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Les remplaçants offrent à l’Ajax ses premiers points en Ligue Conférence grâce à deux buts tardifs

L’Ajax a décroché ses trois premiers points dans la phase de ligue de la Ligue Conférence de l’UEFA grâce à une victoire âprement disputée contre l’Atalanta (2-0) à la Johan Cruijff Arena. L’équipe de Michel a maîtrisé une grande partie de la rencontre, mais a peiné à trouver la faille : Lucas Rosa a touché le poteau et un but de Jorthy Mokio a été refusé pour hors-jeu.

Le club néerlandais a fini par concrétiser sa domination à la 87e minute, lorsque le remplaçant Tolu Arokodare a récupéré un long ballon de Youri Baas avant de tromper Marco Carnesecchi avec sang-froid.

Abdellah Ouazane, remplaçant de 17 ans, a ensuite scellé le résultat dans le temps additionnel d’un magnifique but inscrit en solitaire.

Arokodare et Ouazane reviennent sur leurs entrées décisives

Interrogé après avoir ouvert le score, Arokodare a salué la réaction de l’équipe après ses récents revers. « Nous n’avons pas joué comme nous le voulions ces dernières semaines, avec des matches nuls et même des défaites, a-t-il reconnu. Lors des deux derniers matches, y compris celui-ci, nous avons joué comme nous le souhaitons. Nous sommes une équipe de haut niveau, avec de grands joueurs, et nous voulons montrer notre talent. »

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Ouazane s’est réjoui de son but en solitaire, tout en gardant du recul sur ses ambitions. « Quand je reçois le ballon, je veux jouer vers l’avant ; faire une passe en retrait ne m’intéresse pas vraiment », a déclaré Ouazane à Ziggo.

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« J’essaie simplement de progresser chaque jour, a ajouté Ouazane. Beaucoup de joueurs se font remarquer à 17 ans, mais on n’entend plus parler d’eux à 25 ans. Je ne veux pas que cela m’arrive. »

Leonardo reste positif, Sarri déplore la défaillance en fin de match

L’attaquant titulaire Marcos Leonardo a exprimé son soulagement après cette victoire, malgré ses occasions manquées. « Il y avait une bonne énergie dans notre équipe ce soir, a déclaré Leonardo à Ziggo. Je suis avant-centre et je sais que je dois marquer, mais malheureusement, je n’y parviens pas en ce moment… Je sais que les buts reviendront. »

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Dans le camp adverse, l’entraîneur de l’Atalanta Maurizio Sarri a regretté les erreurs défensives commises en seconde période, après une longue résistance. « En seconde période, nous avons fait plus d’erreurs qu’en première », a reconnu Sarri.

« Ces erreurs peuvent être corrigées à l’entraînement… Pour l’instant, je dois retenir que nous avons livré une prestation vraiment solide dans un match européen difficile », a ajouté Sarri.

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L’Ajax met fin à sa série sans victoire contre les clubs italiens et se tourne vers la suite

Cette victoire a mis fin à une série de huit matches sans succès de l’Ajax contre des clubs italiens, qui remontait à avril 2019. Elle a aussi offert à ses supporters une victoire à domicile attendue de longue date. « Nous sommes heureux et ravis que les supporters aient apprécié, a confié Arokodare. Nous n’avions pas gagné à domicile depuis trois ou quatre matches, alors c’était formidable de pouvoir leur offrir ça. »

Les deux clubs se tournent désormais vers la troisième journée de la Ligue Conférence, dans deux semaines.

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L’Ajax se rendra au Danemark pour affronter Midtjylland le 5 novembre, tandis que l’Atalanta recevra le club kazakh Kairat Almaty à Bergame.