Les remplaçants d'Arsenal, les plus performants d'Europe... et Rice égale le record historique d'Arteta

Arsenal a mis un pied en demi-finale de la Ligue des champions après s'être imposé 1-0 sur le terrain du Sporting Lisbonne, mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Arsenal attendra le match retour, qui se déroulera à l'Emirates Stadium le 15 avril, pour sceller le sort de la confrontation. Le vainqueur affrontera en demi-finale le vainqueur du choc espagnol opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid.

Selon les statistiques d'Opta, Declan Rice a récupéré le ballon 13 fois face au Sporting Lisbonne ; c'est le meilleur total pour un milieu de terrain d'Arsenal lors d'un match à élimination directe en Ligue des champions depuis que Mikel Arteta (l'actuel entraîneur de l'équipe) l'avait fait contre le Bayern Munich en février 2013 (13 fois également).

Si l'on considère le but de la victoire inscrit par Kai Havertz sur une passe décisive de Gabriel Martinelli, il s'agit du quatrième but d'Arsenal en Ligue des champions cette saison (but ou passe décisive) réalisé par des remplaçants ; c'est le meilleur total pour une équipe en une seule saison dans l'histoire de la compétition.

Les remplaçants d'Arsenal ont contribué à 38 buts toutes compétitions confondues cette saison (24 buts et 14 passes décisives), soit plus que n'importe quelle autre équipe des cinq grands championnats européens.