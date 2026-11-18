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Manchester City a fait un grand pas vers la phase à élimination directe de la Ligue des champions féminine en s’imposant difficilement 2-0 contre Hacken. Dans le froid glacial de Göteborg, l’équipe d’Andree Jeglertz a pu compter sur ses joueuses vedettes entrées à la pause pour débloquer la situation et prendre les trois points. Ce résultat place City, pensionnaire de Women’s Super League, au troisième rang de la phase de ligue, à une journée de la fin.

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Les entrées en jeu font la différence

Après une première période frustrante, durant laquelle Manchester City n’est pas parvenu à trouver la faille sur une pelouse synthétique enneigée, les entrées de Lauren Hemp et Khadija Shaw à la pause se sont révélées décisives. Les deux joueuses, essentielles aux succès de City sur la scène nationale, ont immédiatement changé la physionomie du match. Elles ont apporté aux visiteuses l’efficacité qui leur avait manqué pendant les 45 premières minutes en Suède.

L’ouverture du score est finalement arrivée dix minutes après la reprise, dans des circonstances quelque peu chanceuses. Hemp se trouvait au bon endroit au bon moment lorsque Emma Ostlund a tenté de dégager le ballon. Celui-ci a rebondi sur l’internationale anglaise avant de finir sa course dans le petit filet.

City a continué de pousser, cherchant à prendre le large pour éviter une fin de match tendue. Mary Fowler a cru doubler la mise peu après en trouvant le chemin des filets, mais le but a été refusé pour hors-jeu : Yui Hasegawa a été jugée en position irrégulière devant la gardienne locale Jennifer Falk.

Shaw scelle la victoire à Göteborg

Shaw, souvent à la pointe de l’attaque de City, a montré toute sa classe pour mettre la victoire à l’abri à la 77e minute. À la réception d’une longue passe parfaitement dosée de Hemp, l’attaquante jamaïcaine a fait preuve d’une grande puissance pour résister à une défenseuse avant de glisser calmement le ballon hors de portée de Falk.

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City a eu l’occasion de porter le score à 3-0 dans le temps additionnel après une faute d’Aivi Luik sur Shaw, sanctionnée d’un penalty. Fowler n’a toutefois pas réussi à le transformer, sa tentative ayant été arrêtée.

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City grimpe à la troisième place avant de recevoir l’Austria Vienne

Cette victoire porte le total de City à neuf points et lui permet de grimper à la troisième place du classement de la Ligue des champions, avec un point d’avance sur le Bayern Munich, Arsenal et Chelsea, qui comptent tous un match en moins.

Il ne reste à City qu’une rencontre de phase de ligue, à domicile contre l’Austria Vienne, dernier du classement, le 16 décembre.

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La profondeur de l’effectif de City s’avère décisive

Après une défaite frustrante 1-0 contre Chelsea, qui a permis au club londonien de lui ravir la tête de la Women’s Super League, l’entraîneur Jeglertz a procédé à cinq changements pour faire souffler ses joueuses clés. City s’est toutefois heurté dans un premier temps à une Jennifer Falk inspirée en première période. L’ancienne joueuse prêtée à Liverpool a repoussé deux tentatives d’Aoba Fujino, réagi vivement pour arrêter une tête de Grace Clinton et détourné une frappe puissante de Rebecca Knaak, préservant le score nul à la pause.

Si Hacken avait tenu Chelsea en échec 0-0 à Londres lors de sa précédente sortie en Ligue des champions, la profondeur de l’effectif de Manchester City a cette fois fait la différence, ses remplaçantes ayant eu un impact considérable. L’équipe de Jeglertz cherchera désormais à battre l’Austria Vienne lors de son dernier match de phase de ligue pour terminer dans les quatre premières places, ce qui lui permettrait d’éviter les barrages et d’accéder directement aux quarts de finale.