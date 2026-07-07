Javier Tebas, président de la Ligue espagnole (La Liga), a vivement critiqué la Fédération internationale de football (FIFA), qualifiant la décision d’annuler le carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun de « partie émergente d’un modèle de gouvernance qui nuit depuis de nombreuses années à la crédibilité de la FIFA et du football en général », dans un message incendiaire publié sur ses comptes de réseaux sociaux.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le président de LaLiga est revenu sur l’un des épisodes les plus controversés de la Coupe du monde 2026 : l’annulation par la FIFA du carton rouge infligé à Balogun lors des seizièmes de finale face à la Bosnie-Herzégovine, annulation qui a permis au joueur de disputer le match suivant avec les États-Unis. permettant ainsi aux États-Unis de l’aligner en huitièmes de finale contre la Belgique. Les Diables Rouges l’ont finalement emporté 4-1 et ont atteint les quarts de finale.

En ouverture de sa lettre publiée sur le réseau social X, Tebas a déclaré : « L’annulation de la sanction infligée au joueur américain Balugon n’est pas un simple incident de passage ni une erreur isolée ; c’est tout simplement la partie émergée de l’iceberg d’un modèle de gouvernance qui sape depuis de nombreuses années la crédibilité de la FIFA et du football en général. »

Le président de la Liga a ensuite ajouté : « Lorsque les règles peuvent être interprétées ou modifiées à volonté ; lorsque les décisions les plus importantes sont prises sans véritable dialogue ni accord avec les ligues nationales et locales, qui soutiennent le football professionnel 365 jours par an, alors que la grande majorité des clubs et des joueurs professionnels ne participent pas aux compétitions internationales ; et lorsqu’un agenda unilatéral est imposé sans écouter les principaux acteurs du football, le problème cesse d’être une simple erreur pour devenir le système lui-même ».

Il a également dénoncé le processus décisionnel de la FIFA, affirmant : « Les congrès de la FIFA ne sont que de grandes mises en scène du consensus, sans véritable débat, et les décisions sont prises avant même le début du vote. Il n’y a pas d’accords avec les ligues nationales et locales ; au contraire, on adopte sans cesse des décisions qui leur portent préjudice. »

Le président de la Ligue espagnole a précisé : « L’affaire Balugon ne fait pas que confirmer cette perception, elle n’en est que la partie émergée de l’iceberg. De plus, si les règles sont constamment appliquées de manière arbitraire, la confiance s’effritera. Et sans confiance, il n’y a pas de crédibilité institutionnelle. »

Tebas a également dénoncé l’attitude de nombreux acteurs du football qui ferment les yeux, affirmant : « Pire encore, beaucoup dans le monde du football en sont conscients, mais préfèrent garder le silence, car le silence est plus confortable que de défendre l’indépendance, la transparence et la bonne gouvernance. »

Il a conclu son message par une mise en garde : « Le football mérite des institutions responsables, qui respectent les règles et agissent en toute transparence, et non des décisions unilatérales, discrétionnaires et arbitraires qui sapent la confiance des supporters, des clubs, des ligues et des joueurs. »