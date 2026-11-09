Partager Suivez GOAL sur Google

Damian Vidagany, directeur des opérations football d’Aston Villa, a vivement répliqué à Roy Keane après le spectaculaire match nul 4-4 de son club face à Manchester United. Le dirigeant d’Aston Villa était furieux que l’égalisation tardive ait été validée malgré des protestations pour une faute sur le gardien Zion Suzuki.

Publicité

Un match à huit buts haletant à Old Trafford

L’équipe d’Unai Emery semblait se diriger vers une victoire mémorable en Premier League après avoir pris deux buts d’avance en moins de trois minutes grâce à Alysson et Nicolas Jackson. Manchester United a toutefois réagi avant la pause : Bruno Fernandes a transformé un penalty, puis Youri Tielemans a marqué contre son ancien club.

Villa a repris le contrôle au début de la seconde période lorsque John McGinn a marqué sur penalty et que Leon Goretzka a conclu une action sur coup de pied arrêté. Mais un effondrement spectaculaire dans le temps additionnel a permis à Joshua Zirkzee de redonner espoir aux siens à la 92e minute avant que Patrick Dorgu ne pousse le ballon au fond sur un corner confus en toute fin de match. Les joueurs de Villa ont aussitôt entouré l’arbitre, estimant que Senne Lammens avait délibérément gêné Suzuki sur l’action.

Un désaccord sur l’argument du football comme sport de contact

L’ancien capitaine de Manchester United Roy Keane a montré peu de compassion envers Suzuki lors de son analyse d’après-match sur Sky Sports. Selon lui, l’international japonais devait s’imposer dans sa surface plutôt que de se plaindre d’avoir été gêné physiquement.

« Je ne pense pas que Suzuki se donne les meilleures chances d’attraper le ballon. Il est dessous, il lui suffit de reculer d’un pas et d’aller le chercher, a déclaré Keane. Il y a des joueurs sur son chemin, mais il se passe beaucoup de choses, le football est un sport de contact. Ça ne me pose aucun problème. »

Publicité Publicité

Il a poursuivi : « Je l’ai déjà dit, un gardien dans cette situation doit s’imposer. S’il parle d’avoir été bloqué et poussé, pourquoi ne fait-il pas la même chose aux joueurs adverses ? Il doit sortir, faire preuve d’agressivité et s’imposer. Quand le ballon arrive, il est pris sur ses appuis et il doit être plus agressif et faire la loi dans sa surface de but. »

Related Topics

Vidagany a rapidement réagi à l’extrait sur X, contestant le point de vue de Keane et rappelant aux arbitres les consignes données avant la saison concernant la protection des gardiens.

« Pour remettre en contexte cet argument bien commode du “sport de contact”, les arbitres nous ont dit cet été que, cette saison, il ne serait plus permis de déséquilibrer ou de pousser volontairement le gardien dans la surface de but », a écrit Vidagany.

Publicité

« Lammens ne regarde même pas le ballon, il va directement au contact avec la hanche sur Zion. Cela dit, nous avons fait un bon match et nous devons faire mieux que lors des six dernières minutes. Nous le ferons et nous progresserons. Mais les règles sont les règles et elles doivent être respectées. C’est un fait. »

Emery appelle à s’adapter à l’engagement physique

Alors que son collègue au sein de la direction s’en prenait aux commentaires et à l’arbitrage, Emery a préféré se concentrer sur l’apprentissage difficile qui attend son nouveau gardien. Le technicien espagnol a reconnu que le football anglais était plus physique que celui des autres championnats européens.

Publicité

« En colère ? Il est difficile d’accepter ces deux buts encaissés en fin de match, a déclaré Emery lors de sa conférence de presse d’après-match. Cela fait partie d’un processus et c’en est un bon exemple. La manière dont nous avons encaissé ce dernier but montre que Suzuki doit s’adapter. Ils le poussent et le gênent. »

Il a ajouté : « Dans d’autres pays, ce n’est pas autorisé. Ici, si. Nous devons continuer à analyser ces situations, à acquérir de l’expérience et à essayer d’éviter d’encaisser des buts comme celui-là. Suis-je en colère ? Nous devons accepter que cela fasse partie du processus d’adaptation. »

Publicité

Se remettre de l’effondrement en fin de match

Villa doit vite se remettre du coup au moral causé par la perte d’une avance de deux buts si tard dans la rencontre. Emery et son staff devraient accorder une attention particulière à la défense sur coups de pied arrêtés dans les prochains jours.

De son côté, Suzuki devra rapidement s’adapter aux exigences physiques dans les surfaces de réparation de Premier League. Après la fin de match chaotique de dimanche, les équipes adverses chercheront sans aucun doute à exploiter toute faiblesse perçue sur les corners.