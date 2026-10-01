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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Les règlements de l'UEFA tranchent la polémique : le Portugal a-t-il délibérément utilisé le maillot de Ronaldo après sa crise ?

C. Ronaldo
R. Leao
Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Danemark

Leão porte le maillot numéro 7 pour la première fois

Quelques heures après le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise, Rafael Leão portera le maillot numéro 7 qui a rendu célèbre le Don tout au long de sa carrière. Mais la Fédération portugaise l'a-t-elle fait exprès en réponse au geste du Don ?

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a publié la liste des joueurs du Portugal pour affronter le Danemark, et il est apparu que Leão portera le maillot numéro 7 lors du match prévu jeudi à Copenhague, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Ronaldo, âgé de 41 ans, avait annoncé via ses comptes sur les réseaux sociaux son départ du rassemblement de la sélection portugaise, pour protester contre les déclarations de l'entraîneur Jorge Jesus.

Jesus avait révélé que Ronaldo était entré dans une colère noire après n'avoir pas disputé la moindre minute face à la Norvège dimanche, un fait qui a constitué un événement exceptionnel dans sa carrière internationale, puisqu'il s'agissait de la première fois depuis 18 ans qu'il restait sur le banc des remplaçants sans participer au match.

L'entraîneur portugais a affirmé qu'il était le seul maître de la composition d'équipe, et qu'il ne se laisserait pas influencer par Ronaldo ou quiconque.

Après avoir décidé de quitter le rassemblement, Ronaldo a pris un jet privé à destination de Madrid, au moment où ses coéquipiers se rendaient au stade « Parken » à Copenhague pour disputer les entraînements en préparation du match face au Danemark.

Le règlement s'impose

Avec l'absence de Ronaldo de la liste du Portugal, la sélection s'est retrouvée contrainte d'attribuer le maillot numéro 7 à un autre joueur.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le règlement de l'UEFA en Ligue des nations prévoit la numérotation des joueurs figurant sur la feuille de match de 1 à 23.

L'ailier de Galatasaray portait le maillot numéro 17 lors des deux premiers matchs de la sélection portugaise dans la compétition, mais il apparaîtra cette fois avec le numéro associé pendant des années à Cristiano Ronaldo, sur fond d'une crise dont les répercussions se poursuivent encore.

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