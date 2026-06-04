Les recruteurs se massent en tribune pour observer un joueur du Feyenoord

Mercredi, Anis Hadj Moussa a été le héros de l'Algérie lors du match d'adieu contre l'équipe nationale néerlandaise (0-1) au stade De Kuip. Ce magnifique but inscrit à la 86e minute a été observé depuis les tribunes par plusieurs recruteurs, comme l'affirme Dennis te Kloese, le directeur général et technique qui quitte le Feyenoord.

Entré en jeu, il a déboulé depuis le côté droit avant d’enrouler sa frappe dans le coin gauche, hors de portée de Bart Verbruggen, tandis que le défenseur Jorrel Hato ne parvenait pas à le contenir.

« Hadj Moussa a encore marqué un beau but contre les Pays-Bas. C'est un bon garçon, il a toujours été en forme et il s'investit énormément », déclare Te Kloese, élogieux à l'égard d'Hadj Moussa, dans une longue interview accordée au De Telegraaf.

« Son style ne le laisse pas toujours deviner, mais c’est un très bon joueur. Nous ne l’avons payé que trois millions d’euros. Contre les Oranje, de nombreux clubs étaient dans les tribunes pour l’observer… », explique le dirigeant sortant, conscient que le joueur de Feyenoord est suivi de près par des clubs étrangers.

L’ailier de 24 ans, auteur d’une performance marquante face aux Néerlandais, est encore sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2030. Transfermarkt évalue actuellement sa valeur de transfert à 23 millions d’euros.

Interrogé à ce sujet, l’intéressé a confié au journal Algemeen Dagblad qu’il n’était pas certain d’avoir disputé son dernier match au De Kuip : « Je suis toujours sous contrat avec Feyenoord. Tant que c’est le cas, la réponse est non. »

Le milieu de terrain de Feyenoord affiche toutefois une nette préférence pour la Premier League. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Newcastle United suit de près l’évolution de la situation concernant l’Algérien.