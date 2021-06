Les records que Cristiano Ronaldo peut battre à l'Euro 2020

Quels sont les records que Cristiano Ronaldo peut encore battre à l'Euro 2020 ? Tour d'horizon...

Cristiano Ronaldo a battu pas mal de records avec sa performance pour le Portugal lors de sa victoire 3-0 sur la Hongrie à Budapest mardi dernier.

Dans ce qui était le match d'ouverture du tournoi de la Seleçao, la Hongrie a frustré les hommes de Fernando Santos, mais une révolte tardive a permis à Raphael Guerrero d'ouvrir le score et Cristiano Ronaldo a enchaîné avec un penalty et une belle finition pour porter le score à 3-0.

Il a ensuite marqué le premier but du Portugal lors de leur défaite 4-2 contre l'Allemagne samedi également.

Ce faisant, la superstar a établi une multitude de records et est sur le point d'en créer quelques-uns de plus au cours du tournoi.

Tout d'abord, jetons un coup d'œil à tous les records battus par Ronaldo mardi :

1) Premier joueur à jouer 5 Euros

L'attaquant de la Juventus a représenté son pays à chaque Euro depuis que le Portugal a accueilli le tournoi en 2004, et il reste le talisman des champions en titre 17 ans plus tard. Ronaldo a maintenant joué dans cinq Euros - un exploit qu'aucun joueur n'a égalé jusqu'à présent.

2) Premier joueur à marquer à cinq euros

Ronaldo a également marqué à chaque Euro auquel il a participé et lorsqu'il a marqué un penalty contre la Hongrie, il est devenu le seul joueur à marquer dans cinq Euros différents.

3) Meilleur buteur de tous les temps à l'Euro

Avant le match contre la Hongrie, Ronaldo était à égalité avec Michel Platini sur neuf buts à l'Euro en tant que meilleur buteur du tournoi. Il a pris ce record pour lui-même avec son doublé contre la Hongrie, portant son total à 11.

4) Le joueur le plus âgé à avoir marqué pour le Portugal dans un tournoi majeur

À 36 ans et 130 jours, Ronaldo est devenu le joueur le plus âgé à marquer pour le Portugal lors d'un tournoi majeur, battant le record établi par Pepe lors de la Coupe du monde 2018 (35 ans, 124 jours). La star de la Juve est également devenue le joueur le plus âgé à avoir marqué au moins deux buts lors d'un match de championnat d'Europe, battant le record établi par Andriy Schevchenko à l'âge de 35 ans et 256 jours.

5) Le plus de victoires pour un joueur à l'Euro

Ronaldo était à égalité pour la plupart des victoires lors d'un Championnat d'Europe, avant le match contre la Hongrie. Il était à égalité sur 11 victoires avec Andres Iniesta et Cesc Fabregas. Mais avec la victoire sur la Hongrie, Ronaldo a pris les devants.

6) Le plus de buts en Coupe du Monde et en Euro combinés

Cristiano Ronaldo a un autre morceau d'histoire en vue après avoir égalé le record de la légende allemande Miroslav Klose en matière de buts combinés lors des Coupes du monde et des Championnats d'Europe. La superstar de la Juventus était de retour pour le Portugal lors de sa dernière sortie à l'Euro 2020, avec un premier effort de sa remarquable carrière enregistré contre l'Allemagne. Cette frappe était son 19e lors des deux grands tournois internationaux, aucun joueur n'en comptant plus.

Quels sont les autres records que Ronaldo peut battre lors de l'Euro 2020 ?

1) Meilleur buteur de tous les temps dans le football international

Il a maintenant 107 buts en 177 matchs avec le Portugal - seulement deux de moins que le record international de tous les temps de la FIFA, détenu par l'Iranien Ali Daei. Si le Portugal progresse profondément dans le tournoi, il est fort probable que Ronaldo battra ce record lors de l'Euro 2020.

2) Le plus de passes décisives à l'Euro

Actuellement, le record du plus grand nombre de passes décisives réalisées à l'Euro appartient à Karel Poborsky qui compte huit passes décisives. Cependant, Ronaldo n'est qu'à une longueur avec sept passes décisives. Derrière Ronaldo se trouvent Raul, David Beckham, Luis Figo, Arjen Robben et Bastian Schweinsteiger qui en ont tous inscrit cinq chacun.

3) International européen le plus capé

En termes de sélections, Sergio Ramos compte 180 sélections pour l'Espagne et est l'international européen le plus capé. Ronaldo compte 177 sélections après le match contre la Hongrie et si le Portugal passe en demi-finale, il aura battu le record de Ramos.