Depuis le doublé historique championnat-Coupe lors de la saison 2020/21, Besiktas a progressivement perdu du terrain sur ses rivaux stambouliotes Galatasaray et Fenerbahce. Depuis, le club n’a plus fait mieux qu’une troisième place. La saison passée non plus, Besiktas n’a joué aucun rôle dans la course au titre et a terminé l’exercice au quatrième rang. Cela doit désormais changer.

Pour y parvenir, les Aigles noirs ont vraiment frappé fort sur le marché des transferts cet été. Pour Dogan Alemdar, Ilhan Fakili et l’ancien gardien du Bayern Alexander Nübel, le grand club turc a déboursé environ 11 millions d’euros. Le latéral gauche Kassoum Ouattara, en provenance de l’AS Monaco, a coûté 8 millions d’euros, tandis que 18 millions d’euros ont été nécessaires pour Leandro Trossard, en provenance du champion d’Angleterre Arsenal. Mais c’est Orkun Kökcü qui a représenté la plus grosse dépense : d’abord seulement prêté par Benfica Lisbonne, le milieu de terrain a rejoint définitivement Besiktas après la saison grâce à une obligation d’achat. Le montant total, bonus compris, peut atteindre jusqu’à 30 millions d’euros, ce qui constitue un nouveau record pour le club.

S’y est ajouté le transfert libre de l’ancien joueur de Dortmund Salih Özcan, alors que d’autres recrues pourraient encore arriver. La superstar Mohamed Salah figure également sur la liste des souhaits. À ce jour, les dépenses s’élèvent donc déjà à environ 67 millions d’euros au total : Besiktas n’avait encore jamais autant investi sur un seul été et a, de plus, franchi pour la première fois la barre des 60 millions.

En face, les recettes restent toutefois faibles : grâce aux ventes, le club n’a jusqu’à présent même pas encaissé 10 millions d’euros. Ernest Muci a rejoint Trabzonspor pour 8,5 millions d’euros, tandis que Gökhan Sazdagi n’a rapporté que 200 000 euros.

Besiktas prend d’énormes risques avec des records sur le marché des transferts

Tout indique que Besiktas bouclera encore cette fenêtre de transferts dans le rouge. Pour le champion de Turquie à 16 reprises, ce n’est depuis longtemps plus un cas exceptionnel. Depuis la saison 2020/21, le club a enregistré à chaque exercice des dépenses de transferts supérieures à ses recettes, avec un déficit en augmentation constante. Alors que le manque à gagner n’était encore que d’environ 4 millions d’euros en 2021/22, il atteignait récemment déjà près de 28 millions d’euros.

Les conséquences de cette politique de transferts et de dépenses se reflètent désormais clairement dans la situation financière de Besiktas. Selon des informations de presse, la dette du club s’élève désormais à environ 360 millions d’euros. Les importantes dépenses de transferts y contribuent certes, mais la charge la plus lourde provient des coûts de personnel durablement élevés ainsi que du poids des intérêts liés aux emprunts existants.

Les coûts de financement, en particulier, sont devenus un problème considérable pour Besiktas. « La charge annuelle d’intérêts de notre club, qui atteint presque 50 millions d’euros, est le plus grand obstacle à notre réussite. Avec une telle somme, on pourrait construire une équipe de football complètement nouvelle », a souligné le président du club Serdal Adali. Dès juin 2025, il avait mis en garde lors d’une assemblée générale contre la dynamique de l’endettement : « Besiktas paie actuellement 125 000 euros d’intérêts par jour, 4 millions d’euros par mois et environ 50 millions d’euros par an. Quand la réunion du conseil d’administration prendra fin, l’endettement de Besiktas aura déjà augmenté de 5 millions de livres turques supplémentaires. »

Ces dernières années, la direction du club, comme de nombreux autres grands clubs turcs, a misé de plus en plus sur des transferts prestigieux en espérant un succès sportif immédiat. L’effet recherché ne s’est pas matérialisé, mais la charge financière, elle, est restée. La structure salariale, surtout, en a été fortement affectée. Rafa Silva (à Besiktas de 2024 à 2026) aurait touché la coquette somme de 10 millions d’euros par an, bonus compris, et Ciro Immobile a lui aussi bénéficié d’un package lucratif durant son passage à Besiktas. Tammy Abraham et Wilfred Ndidi auraient perçu plus de 5 millions d’euros par an. Les nouvelles recrues majeures actuelles comme Trossard et Nübel bénéficient elles aussi de contrats très rémunérateurs.

Getty Images

13 entraîneurs en six ans : Besiktas et le problème des indemnités

Mais l’effectif n’est pas le seul à peser constamment sur les finances. Le poste d’entraîneur a lui aussi généré des coûts élevés en raison des changements fréquents. Depuis 2020, Besiktas a changé d’entraîneur pas moins de 13 fois, certains revenant même à plusieurs reprises. Dernièrement, le club s’est séparé pour la deuxième fois de Sergen Yalcin (l’entraîneur du titre de 2020/21), avant que Vincenzo Italiano ne prenne la relève en juin. L’ensemble de ces licenciements s’est traduit par de lourdes indemnités.

Malgré ces décisions de personnel coûteuses, Besiktas s’accroche obstinément à sa stratégie. Cette ligne est aussi rendue possible par la perspective d’un allégement financier. Un rôle central est joué ici par ce que l’on appelle le projet Dikilitas, qu’Adali a présenté comme « la plus grande source de revenus de l’histoire de Besiktas ». Mais que cache ce projet ?

Besiktas veut prendre exemple sur Galatasaray et Fenerbahce

Avec le projet Dikilitas, le club historique fait avancer un projet immobilier de plusieurs millions, censé sécuriser à long terme son avenir financier. Le concept repose sur un terrain situé dans le quartier central stambouliote de Dikilitas, à proximité du siège du club et de son stade. Jusqu’ici, la zone était à peine exploitée économiquement. En collaboration avec l’entreprise publique immobilière Emlak Konut GYO, des logements et des surfaces commerciales doivent y voir le jour. L’autorisation nécessaire a déjà été accordée en avril 2025. Pour Besiktas, cet accord représente en tout cas une véritable bouffée d’oxygène. Au lieu d’actifs dormants, le club pourrait à l’avenir tirer de la commercialisation de ces biens immobiliers de luxe des revenus d’environ 200 millions d’euros.

Le président Adali voit dans ce type de projets l’une des principales raisons pour lesquelles Besiktas a récemment été distancé par Galatasaray et Fenerbahce. « Nos rivaux éternels ont généré pendant des années des revenus grâce à des projets immobiliers. Nous, en revanche, sommes restés à regarder. Maintenant, nous corrigeons cette erreur », a expliqué Adali.

Le président a également souligné l’importance de telles sources de revenus pour la planification de l’effectif : « Les joueurs vedettes sont recrutés grâce à de tels projets. Nos rivaux paient les salaires de leurs joueurs avec les revenus issus de ces projets. Nous allons faire exactement la même chose. »

Getty Images

Besiktas veut jouer le titre

Outre Dikilitas, Adali a annoncé d’autres mesures pour améliorer la situation financière. Le BJK Plaza inoccupé doit être loué à une chaîne hôtelière internationale. Cela pourrait porter les recettes locatives annuelles à environ 3,5 millions d’euros. Adali a également indiqué qu’un nouveau contrat de location concernant le terrain de Fulya avait été négocié en faveur du club.

En outre, la part du club est passée de 51 à 70 % grâce à une augmentation de capital au sein de la Besiktas Football Investments Inc. Selon Adali, cela a permis de rembourser des dettes à hauteur de 35 millions d’euros sans puiser dans la caisse du club.

Pour l’avenir, Besiktas mise donc sur les projets annoncés et sur une réorientation financière. Adali se dit convaincu que la voie empruntée peut ramener le succès à long terme : « Si nous lançons ces projets, nous ne résoudrons pas seulement nos problèmes de dette, mais nous construirons aussi des équipes capables de lutter pour les titres à l’avenir. »