Les raisons de son départ de l’OM, sa réaction, ses possibles successeurs... Tout sur le cas Sampaoli

Jorge Sampaoli a abandonné ce vendredi son poste d’entraineur de l’OM. Goal vous dit tout sur ce coup de théâtre chez les vice-champions de France.

Jorge Sampaoli a délaissé ce vendredi son poste d’entraineur de l’OM. L’officialisation de son départ est intervenue trois jours avant la reprise de l’entrainement.

L’explication du club

Officiellement, il s’agit d’une rupture à l’amiable, mais c’est bien Jorge Sampaoli qui a claqué la porte du club au bout d’une expérience de seize mois. Il imite ainsi son compatriote et confrère Marcelo Bielsa, qui en avait fait de même en 2015.

« L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration, a indiqué le club phocéen dans un communiqué. Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et des émotions vécues ensemble, mais à la suite d’une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l’intérêt du projet de l’Olympique de Marseille, ont convenu de mettre un terme à cette étape. »

Pablo Longoria, le président, a aussi communiqué personnellement à propos de cette rupture lors d’une conférence de presse improvisée : "Ce n'est pas une journée facile. On a décidé de se séparer d'un accord commun. Je remercie Jorge pour les très bons moments de foot et humains qu'on a vécus ensemble. C'est un ami. Il a été honnête jusqu'à la fin. Ces dernières semaines pour préparer le mercato on a cherché à mettre les bases. C'est un projet où tout le monde doit aller dans la même direction. Il y a eu des frictions professionnelles mais elles font avancer. C'est une question de timing dans le projet. On a décidé après des conversations franches de nous séparer car c'était la meilleure pour le club".

Les vraies raisons du départ de Sampaoli

Contrairement aux apparences, Sampaoli n’a pas jeté l’éponge sur un coup de tête. Sa décision serait mûrement réfléchie. Il aurait été frustré par la passivité de sa direction sur le marché des transferts. Une inactivité qui tranche avec les promesses qui lui ont été faites au sortir de la campagne écoulée. Alors que se profile une saison exigeante et qui verra le club retrouver la Ligue des Champions, il n’y a eu aucun investissement fait ou presque. La première recrue n’a été enregistrée que jeudi et elle concerne un joueur de Ligue 2, en l’occurrence Isaak Touré (Le Havre).

Sampaoli a donc jugé qu’il ne pouvait pas travailler dans ses conditions, lui qui avait comme souci de continuer à faire progresser l’équipe. L’ex-sélectionneur du Chili nourrissait beaucoup d’ambitions pour la suite et en particulier pour la C1.

Sa réaction

Une position qu’il a confirmé lui-même à travers une publication sur Instagram : "Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre à des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM (...) L'OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l'Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre". Il n’a pas manqué ensuite de remercier Pablo Longoria, avec qui la collaboration s’est très bien passée.

Les candidats à sa succession

Le divorce venait à peine d’être décrété, et il y a eu déjà des avancées significatives de la part des dirigeants phocéens concernant la question du remplacement de Sampaoli. Longoria l'a assuré en conférence de presse : "On a des idées claires. On a deux candidats en ce moment, avec lesquels on discute. Il y en a une privilégiée. On veut un coach qui a du caractère et qui peut maintenir la compétitivité de l'équipe. On voudrait avoir le nouveau coach d'ici la semaine prochaine".

L'Espagnol n'a pas lâché de noms publiquement, mais il y en a qui commencent à circuler ici et là pour cette prestigieuse responsabilité. Roberto De Zerbi serait candidat selon le tweet de Mohamed Toubache-Ter. L’entraineur italien aurait même déjà été contacté par la direction olympienne pour cette mission. De Zerbi (43 ans) est actuellement en place au Shakhtar Donetsk. Auparavant, il s’était fait un nom et une réputation dans le circuit en signant de très bons résultats avec Sassuolo, et en pratiquant un jeu léché de surcroit. Ce n’est pas la première fois qu’il est pressenti pour prendre les commandes d’un grand club français. L’année dernière, il faisait partie des candidats pour succéder à Rudi Garcia à l’OL avant que les Rhodaniens ne jettent leur dévolu sur Peter Bosz.

Par ailleurs, un autre coach passé par la Serie A figurerait dans le collimateur de Marseille. Il s’agit d’Igor Tudor. Le Croate était dernièrement en charge de Héllas Vérone et il y a fait du bon travail. Il n’a cependant aucune expérience d’une grande compétition européenne.

Le bilan de Sampaoli à Marseille

Sampaoli sera donc resté moins d’un an et demi du côté de Vélodrome. Arrivé à la place d’André Villas-Boas, il est parvenu à redresser l’équipe pour l’emmener d’abord en Ligue Europa, puis en Ligue des Champions. L’OM avait fini la saison dernière en tant que dauphin du PSG, assurant ainsi son retour dans la plus belle des compétitions. Il y a aussi eu un bon parcours en C4. Les Marseillais s’étaient arrêtés aux portes de la finale contre le Feyenoord.

Les résultats étaient plus que satisfaisants et l’OM l’a reconnu dans son message d’adieu pour le coach argentin : « Depuis son premier jour à Marseille, il s’est pleinement investi dans la mise en place d’une philosophie de jeu et d’un état d’esprit conquérant correspondant aux valeurs de l’Olympique de Marseille. C’est donc avec émotion que le club et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. L’OM souhaite remercier sincèrement et très chaleureusement le travail de Jorge Sampaoli. Après 16 mois de collaboration, ce travail a permis au club de franchir un palier dans la construction de son nouveau projet sportif et de se qualifier directement pour l’UEFA Champions League. »