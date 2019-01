Les quatre hypothèses de la police anglaise à propos de la disparition de l'avion d'Emiliano Sala

Alors que les recherches ont repris ce mercredi matin dans la Manche pour tenter de localiser l'avion porté disparu depuis lundi soir avec notamment Emiliano Sala à son bord, la police de Guernsey a publié quatre explications possibles pour l'appareil et les conséquences de l'accident envisagé.

Ainsi, selon les autorités de l'île anglo-normande, les théories suivantes sont :

1- Ils ont atterri quelque part mais n'ont pas encore pris contact avec les autorités

2- Ils ont amerri et ont été recueillis par un navire qui a croisé leur route en mer

3- Ils ont amerri et sont dans un radeau de survie

4- L'avion s'est brisé au contact de l'eau

