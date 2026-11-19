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Les batailles judiciaires de Manchester City en dehors du terrain pèsent lourdement sur la planification financière du club après une évolution majeure concernant son groupe propriétaire. Sheikh Mansour aurait vu disparaître une possibilité d’investissement de 2 milliards de dollars, les investisseurs basés aux États-Unis ayant réagi aux récentes conclusions de la Premier League.

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Le géant américain du capital-investissement renonce à un accord de 2 milliards de dollars avec City Football Group

Apollo Global Management était en phase finale de négociations pour prêter 2 milliards de dollars à City Football Group (CFG), propriétaire de Manchester City depuis 2008. Toutefois, selon le Financial Times, des personnes au fait des discussions ont révélé que la société américaine s’était retirée après que Manchester City a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League .

Le verdict, rendu en septembre, a vu le club de l’Etihad être reconnu coupable de 114 chefs d’accusation portant sur la période de 2009 à 2018. Manchester City a immédiatement fait appel . L’échec des négociations sur le prêt illustre ainsi l’incertitude qui entoure l’avenir du club.

Le rapport détaille les projets de financement et l’apport de Mansour

Le rapport ajoute que l’enveloppe de 2 milliards de dollars devait fournir des liquidités supplémentaires à CFG et refinancer ses lignes de crédit existantes. L’échec de l’opération porte un coup à la restructuration financière plus large du groupe propriétaire, alors que l’affaire judiciaire non résolue continue de peser sur le club.

Le mois dernier, le propriétaire Sheikh Mansour a injecté directement 100 millions de livres sterling dans CFG . Si cet apport a renforcé le bilan du groupe, la perte du soutien d’Apollo montre à quel point la décision de la Premier League perturbe déjà ses activités en dehors du terrain.

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Apollo étoffe son portefeuille sportif mondial tandis que Manchester City risque de lourdes sanctions

Le retrait d’Apollo est particulièrement notable au vu de son expansion ambitieuse dans le sport mondial. Le groupe américain, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs, détient une participation majoritaire dans l’Atlético de Madrid, a prêté 80 millions de dollars à Nottingham Forest en décembre 2024 et a conclu un accord de financement de 2,6 milliards de dollars avec les New York Yankees de la MLB plus tôt cette année.

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Pour Manchester City, l’échec des discussions alimente une crainte grandissante de lourdes sanctions à venir. Bien qu’aucune sanction n’ait encore été prononcée, des voix ont réclamé sa relégation , de lourds retraits de points et le retrait de titres remportés par le passé.

Une audience d’appel cruciale se profile

Très peu d’informations ont émergé depuis que Manchester City a fait appel en septembre, et cette procédure judiciaire complexe pourrait encore subir des retards. L’audience d’appel du club devrait toutefois avoir lieu le mois prochain, un moment décisif dans sa tentative de faire annuler le verdict.

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Si Manchester City perd son appel, il pourrait, selon certaines informations, se voir infliger ses sanctions officielles l’année prochaine . Ses supporters se préparent donc à une décision qui pourrait faire date.