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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Les propos de Hoeness déclenchent une tempête : la colère gronde au Bayern au sujet de Musiala

Bayern Munich vs Cologne
Bayern Munich
Cologne
Bundesliga
J. Musiala
Allemagne

Kompany dans un sens, Hoeness dans l'autre

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Les déclarations controversées du président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, au sujet de l'état de santé de la star de l'équipe Jamal Musiala, ont provoqué un sentiment de mécontentement dans les coulisses du club bavarois, alors que le joueur poursuit sa convalescence.

Hoeness a fait la une des journaux hier dimanche, après avoir émis des doutes quant à la capacité de Jamal Musiala à retrouver un jour son meilleur niveau, compte tenu du diagnostic de son affection neurologique et de ses blessures à répétition.

Lors de son apparition sur la chaîne BR, Hoeness a déclaré, parmi d'autres propos : « Imaginez que le Bayern Munich décide maintenant de remettre en question son contrat et lui dise : ce que tu peux offrir actuellement ne correspond plus à ce qui a été convenu dans le contrat. »

Selon ce qu'a rapporté le site local « TZ », les déclarations du responsable âgé de 74 ans ont suscité le mécontentement au sein du club, car il règne un sentiment selon lequel les inquiétudes qu'il a soulevées sont compréhensibles sur le fond, mais la manière dont il a choisi de les exprimer n'était pas nécessaire. La source de la colère se concentre essentiellement sur le fait que Hoeness a de nouveau mis en lumière l'état neurologique de Musiala, bien que cela n'ait aucun rapport avec son absence actuelle des terrains, puisque le joueur de 23 ans se remet d'une déchirure musculaire.

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Musiala avait perdu connaissance à deux reprises plus tôt dans la saison, mais il n'a souffert d'aucun autre épisode au cours des deux derniers mois, après l'ajustement des doses des médicaments qu'il prend, ce qui signifie que son état est désormais largement maîtrisé.

Le rapport a également souligné que l'international allemand demeure l'atout le plus important capable de changer le cours des matches pour l'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, qui n'a cessé de le soutenir et de l'encourager publiquement.

Et si Hoeness cherche lui aussi à motiver Musiala, il a assurément opté pour une méthode totalement différente de celle employée par Kompany, selon le même site.

Lothar Matthäus : un autre point de vue

De son côté, la légende du Bayern Lothar Matthäus a déclaré : « Il a forcément dû se passer quelque chose. Il n'est pas concevable qu'un joueur soit absent des terrains pendant sept semaines à cause d'une déchirure musculaire. Peut-être y a-t-il eu une seconde déchirure, ou peut-être la blessure était-elle plus grave. Le Bayern Munich le sait bien : Musiala a déjà connu une rechute dans son programme de réhabilitation. Il a de nouveau ressenti une douleur lors d'une séance d'entraînement, et en conséquence, le volume des entraînements a été immédiatement réduit. »

Au sujet des déclarations de Hoeness, Matthäus a dit : « Peut-être voulait-il motiver un peu Musiala pour le pousser à donner le meilleur de lui-même dans les semaines et les mois à venir et à revenir en force. Et si j'étais à la place de Jamal Musiala, ce serait une motivation suffisante pour montrer à Uli : je suis de retour. Et alors Uli serait l'homme le plus heureux, car Jamal redeviendra un atout précieux pour l'équipe. »

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