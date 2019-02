"Les problèmes de Man United sous Mourinho étaient évidents" - Ince convaincu de pouvoir faire aussi bien que Solskjaer

L'ancien milieu de terrain soutient que n'importe quel ancien de la maison mancunienne aurait pu redresser le club après le passage de Mourinho.

Paul Ince maintient que lui, Mark Hughes, Steve Bruce ou n'importe quel autre ancienne star de Manchester United aurait pu avoir le même impact qu'Ole Gunnar Solskjaer en succédant à José Mourinho. Les Red Devils ont depuis enchaîné 10 matches sans défaite, dont 9 victoires, et sont transformés depuis le départ du Portugais.

Solskjaer a reçu de nombreux compliments pour le travail accompli, mais Ince soutient que n'importe qui aurait pu trouver les solutions face au manque de performance dont souffrait United. "Cela a fait beaucoup de bruit ce week-end quand j'ai dit cela, mais laissez-moi expliquer ce que je voulais dire. Avec 9 victoires sur 10 matches, Ole a été absolumment fantastique. Il a ramené le sourire à Old Trafford et l'équipe joue beaucoup mieux qu'avec Mourinho. Mais nous connaissions tous les problèmes qu'avait United avec Mourinho et je sais qu'en tant que manager, c'est plutôt simple de les résoudre."

"Je voulais simplement dire que c'était facile pour n'importe qui de redresser la barre. Je ne l'ai pas dit pour manquer de respect à Ole. N'importe quel manager - par exemple moi-même, Mark Hughes ou Steve Bruce - aurait pu identifier les maux à Old Trafford pour changer l'environnement. Il faut beaucoup plus que simplement ramener un peu de joie, mais il fallait laisser les joueurs s'exprimer avec plus de liberté, et à leurs meilleurs postes. Ole a fait tout cela, et cela a fait une grande différence."

"Avec ses résultats, cela a pris une autre ampleur, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il soit l'homme de la situation pour prendre le poste l'été prochain. C'est facile de changer l'humeur dans un club, mais le travail à United est beaucoup plus large que cela. Le travail de reconstruction est encore important, avant de pouvoir rivaliser avec Manchester City, Liverpool ou Tottenham pour le titre."

"Nous ne savons pas comment Ole va réagir dans l'adversité, quand les choses iront mal et que les résultats seront moins bons. Cela arrivera, car cela arrive dans tous les clubs."

A une semaine d'affronter le PSG en Ligue des champions, Manchester United est revenu à 2 points de Chelsea et du Top 4 de Premier League, après sa victoire de dimanche à Leicester. Un succès obtenu grâce à un but de Marcus Rashford sur une passe de Paul Pogba.