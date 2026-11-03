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Manchester United pourrait se heurter à de sérieux obstacles s’il tente d’attirer l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, à Old Trafford pour éventuellement remplacer Michael Carrick. Si les dirigeants de Manchester United apprécient beaucoup le technicien espagnol, les pouvoirs étendus dont il dispose dans les West Midlands compliquent tout éventuel départ.

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Manchester United apprécie le technicien espagnol

Selon TEAMtalk, Manchester United considère l’ancien entraîneur d’Arsenal et du Paris Saint-Germain comme un candidat de premier plan si le club venait à se séparer de Carrick. Bien que le club ait publiquement apporté son soutien à son ancien milieu de terrain, les dirigeants d’Old Trafford dressent discrètement une liste restreinte de successeurs potentiels. Il sera toutefois difficile de convaincre Emery de quitter Villa Park, tant le club tient à le conserver.

Une liberté totale à la base de sa réussite dans les Midlands

Au fil de plusieurs années à Birmingham, l’Espagnol a acquis une autorité considérable sur l’ensemble des activités sportives du club, faisant d’Aston Villa un prétendant régulier aux quatre premières places et un vainqueur de la Ligue Europa. Cette autonomie a été au cœur de sa réussite : la direction du club, dans les Midlands de l’Ouest, a pleinement soutenu ses méthodes et ses décisions.

Le média souligne qu’Emery aurait du mal à refuser une nouvelle chance à la tête d’un grand club européen, d’autant que ses précédents passages au PSG et à Arsenal se sont achevés sans les trophées ni la satisfaction qu’il espérait. Toutefois, prendre place sur le banc d’Old Trafford signifierait évoluer au sein d’une structure dirigeante très différente. Il ne bénéficierait pas du même pouvoir étendu qu’à Villa, et cette perte d’influence est considérée comme un obstacle majeur à tout accord.

La direction divisée sur les principaux candidats

Outre la question de savoir si Emery accepterait de disposer de moins de pouvoir à Manchester, les discussions internes à Old Trafford ont également mis en lumière deux autres favoris pour le poste. Si l’Espagnol reste très apprécié, les hauts responsables du club sont actuellement divisés sur leurs candidats préférés.

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Le directeur du football Jason Wilcox privilégierait la nomination de l’ancien entraîneur de Newcastle United Eddie Howe pour stabiliser la situation. À l’inverse, le directeur du recrutement Christopher Vivell milite pour l’arrivée de l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann. Ces deux techniciens disponibles figurent ainsi, aux côtés de l’entraîneur d’Aston Villa, en tête des options envisagées par le club.

La trêve internationale pourrait entraîner un changement

Carrick reste en poste pour le moment, mais les préparatifs en coulisses laissent penser qu’un changement d’entraîneur devrait intervenir lors de la prochaine trêve internationale de novembre. D’ici là, Manchester United doit disputer un match de Ligue des champions contre la Roma, puis recevoir l’Aston Villa d’Emery à Old Trafford en Premier League. Ces deux rencontres pourraient être décisives pour le sort de Carrick.