Cristiano Ronaldo a entamé son parcours avec Al-Nassr en Ligue des champions d'Asie de l'élite par une lourde défaite sur le score de 4-0 face à Al-Aïn, au stade Hazza bin Zayed, un résultat qui constitue la plus lourde défaite subie par l'attaquant portugais depuis son transfert vers le football saoudien en janvier 2023.

Le club émirati a imposé sa domination sur la rencontre avec une prestation solide, Hussein Rahimi ouvrant le score à la 25e minute, avant d'ajouter le deuxième but un peu plus d'une heure de jeu écoulée. Son frère Soufiane Rahimi a ensuite inscrit le troisième but à 18 minutes de la fin, tandis que Georgios Giakoumakis a bouclé le quadruplé à la 85e minute, sur une passe décisive de Soufiane Rahimi.

Malgré la participation de toutes les vedettes d'Al-Nassr à la rencontre, le club saoudien n'a pas réussi à représenter un véritable danger pour la cage d'Al-Aïn, double champion d'Asie.

Ronaldo, âgé de 41 ans, cherche toujours à inscrire le 980e but de sa carrière. La star portugaise a eu une occasion sur un coup franc dans les dernières minutes, mais le gardien d'Al-Aïn Khalid Eissa a repoussé sa frappe sans difficulté.

Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a assumé l'entière responsabilité après le match, déclarant : « Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient, et je ne leur attribue aucune responsabilité. La responsabilité m'incombe. »

L'entraîneur a également porté un jugement sévère sur la prestation de son équipe dans son ensemble, affirmant : « Al-Nassr dans son ensemble a été mauvais. »

Cette défaite accroît les difficultés du tenant du titre du championnat saoudien, qui n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

Il s'agit de la pire défaite de Ronaldo depuis août 2022, lorsque son équipe de l'époque, Manchester United, avait subi une cinglante défaite sur le score de 4-0 face à Brentford, dans l'antre du club surnommé « les Bees », en Premier League anglaise.

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