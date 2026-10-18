Après le spectacle offert par Luis Diaz plus tôt dans la soirée, sous la pluie automnale à l’Allianz Arena, la sortie de scène fut des plus discrètes. Diaz a été l’un des derniers joueurs à quitter les vestiaires après le succès 6-1 du Bayern Munich contre le RB Leipzig, lors de la 6e journée de Bundesliga. La capuche rabattue sur le visage, il affichait un regard qu’il aurait pu emprunter à Michael Olise, « Mr Nonchalant ». Il tenait tout de même à la main le ballon du match signé par ses coéquipiers, comme il se doit pour l’auteur d’un triplé. Juste avant de quitter le stade, il a encore levé rapidement le pouce.

Mais on avait déjà pu deviner combien sa prestation avait dû le soulager lui aussi, à voir ses célébrations explosives après ses trois buts et ceux de ses coéquipiers.

Ce n’était pas le premier triplé de Luis Diaz avec le Bayern : en février déjà, il avait inscrit trois buts contre le TSG Hoffenheim lors d’une victoire 5-1. Ce n’était pas non plus son premier but depuis le début de sa disette, en août : il avait déjà marqué mardi lors du match nul 3-3 sur le terrain de Viking Stavanger en Ligue des champions.

Cette fois, le Bayern Munich n’a pas eu à courir après le score dès le début

Et pourtant, dès son premier but contre Leipzig, on a senti que quelque chose s’était débloqué. Peut-être était-ce sa célébration franchement exubérante. Peut-être était-ce parce que, cette fois, le Bayern n’a pas eu à courir après le score dès le début, mais a pris l’avantage assez tôt, à la douzième minute. Diaz aurait même pu marquer dès la première minute, mais il avait trop tardé à conclure une attaque rapidement menée par Harry Kane et Michael Olise, perdant ainsi sa bonne position de tir.

Ce serait la seule fois de la soirée où il rappellerait l’attaquant en difficulté des dernières semaines, celui qui tentait des gestes trop compliqués dans des positions prometteuses ou qui marquait avant de voir ses buts refusés pour hors-jeu, à tort ou à raison. Il n’avait inscrit qu’un but pour un total de 3,1 xG lors des quatre premières journées de Bundesliga. La semaine dernière, à Augsbourg, trois de ses réalisations avaient été refusées pour hors-jeu.

Cette fois, après avoir ouvert le score, il a offert à Aleksandar Pavlovic le but du 2-0, inscrit ceux du 4-0 et du 6-0, puis participé à la construction de celui du 5-0. Trois buts que l’on n’aurait d’ailleurs pas forcément attendus, puisqu’ils sont issus d’un total de 0,61 xG !

Mais quand ça veut sourire, ça sourit. Et voilà, la disette de Luis Diaz est terminée. Et voilà, la série de résultats décevants du Bayern Munich, après deux matches nuls consécutifs, est terminée elle aussi.

Pourquoi le RB Leipzig était l’adversaire idéal pour relancer le Bayern

Bien sûr, comme on l’a dit, Diaz et le Bayern ont été aidés par le fait de ne pas se retrouver menés après quelques instants. Le fait de recevoir le RB Leipzig leur a certainement aussi été favorable. Certes, c’est « toujours une équipe qui fait partie du sommet du football allemand », comme l’a dit le directeur sportif Max Eberl, mais cette prétendue équipe de premier plan avait encaissé beaucoup de buts lors de ses derniers matches : 1-5, 0-6, 3-3, 1-5, tels étaient ses derniers résultats en Bundesliga. Et désormais, 1-6.

Le probable numéro 3 allemand, qui aurait même dépassé le Bayern au classement en cas de victoire, s’est révélé l’adversaire idéal pour relancer le champion record, légèrement en difficulté, et son attaquant jusque-là malheureux.

Que dit Max Eber de Luis Diaz ?

Reste à savoir comment expliquer cette soudaine avalanche de buts du Colombien. Max Eberl avait une théorie, évidente et tout à fait plausible, mais qui ne plaira pas aux habitués des discussions de comptoir, au chancelier fédéral Friedrich Merz et à tous ceux qui estiment que nous travaillons tous trop peu et avons trop de temps libre, les footballeurs surtout. « La pause a fait du bien à Lucho, ces deux semaines de repos ont été bénéfiques », a-t-il déclaré en zone mixte, puis en conférence de presse, où il remplaçait l’entraîneur Vincent Kompany, diminué.

Le Bayern et la fédération colombienne avaient accordé deux semaines de congé exceptionnel à Diaz, très sollicité, après le dernier match de Bundesliga à domicile précédant la trêve internationale. « Lucho a énormément joué la saison dernière, puis il y a encore eu la Coupe du monde. Les attentes étaient immenses ensuite, mais tout n’a pas encore fonctionné. Le repos lui a fait du bien, il est plus frais, il est prêt », a déclaré Eberl.

D’autant que ce n’est ni la première fois que Kompany et le Bayern accordent un congé exceptionnel à Luis Diaz, ni le seul joueur à en bénéficier : en décembre dernier déjà, Kompany avait envoyé l’attaquant en vacances pour quelques jours alors qu’il était suspendu en Ligue des champions à la suite d’un carton rouge. Et le latéral Alphonso Davies a pu rattraper sa lune de miel pendant la dernière trêve internationale.

Les habitués des discussions de comptoir vont devoir s’accrocher, mais les vacances, ça aide ! Même en pleine saison.