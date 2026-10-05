Jorrel Hato figure sur la shortlist de 25 noms du Golden Boy Award, comme l’a annoncé Tuttosport lundi. Deux Néerlandais ont déjà remporté ce prestigieux prix : Rafael van der Vaart en 2003 et Matthijs de Ligt en 2018.

Hato (20 ans) dispose le plus souvent d’une place de titulaire à Chelsea cette saison. Le plus souvent comme arrière gauche, mais parfois aussi comme ailier sur le côté gauche. Avec l’équipe des Pays-Bas, il est remplaçant. Xavi ne l’a fait entrer qu’une demi-heure contre la Serbie durant cette trêve internationale.

La question est donc de savoir si Hato fait partie des favoris pour le Golden Boy Award. Lennart Karl (Bayern Munich), Pau Cubarsí (FC Barcelone) et Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) semblent avoir bien plus de chances de remporter ce prix, qui sera probablement décerné en novembre.

Les précédents lauréats ne sont cette fois pas en lice pour ce prestigieux trophée. Hato n’a donc pas à faire face à la concurrence, entre autres, de Lamine Yamal et de Desiré Doué, qui avait été élu meilleur joueur de moins de 21 ans l’an dernier.

Tuttosport a constitué un jury de onze journalistes, avec un reporter de De Telegraaf comme représentant néerlandais. On ne sait pas encore pour qui sera exprimé le vote venant des Pays-Bas.