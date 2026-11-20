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Les Pays-Bas affronteront le Portugal en quarts de finale de la Ligue des nations, selon le tirage au sort effectué vendredi après-midi à Nyon, en Suisse. La sélection néerlandaise jouera d’abord à domicile.

Les Pays-Bas retrouveront donc le Portugal en quarts de finale de la Ligue des nations. S’ils parviennent à battre cette équipe, ils affronteront l’Espagne ou la France.

Avant le tirage au sort, on savait déjà que les Pays-Bas ne pouvaient tomber que sur l’un des vainqueurs de groupe en quarts de finale : le Portugal, la France ou la France.

Si les Pays-Bas affrontent désormais le Portugal, vainqueur de son groupe, c’est en raison du match désastreux de lundi dernier (Allemagne 5-0 Pays-Bas).

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Grâce à cette large victoire, l’Allemagne a terminé en tête de notre groupe et les Pays-Bas ont pris la deuxième place. Avec une défaite moins lourde, la sélection néerlandaise aurait été tête de série.

C’est donc l’Allemagne qui est devenue tête de série. Elle pouvait affronter la Belgique, l’Espagne ou la Norvège. Le tirage lui a désigné la Belgique.

Les quarts de finale de la Ligue des nations ne se joueront qu’entre le 25 et le 30 mars 2027. Les demi-finales et la finale auront lieu en juin.

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Les demi-finales et la finale se joueront sur un même site, en un seul match. Les quarts de finale se disputeront en revanche en matches aller-retour.

Tirage au sort complet :

France - Espagne

Angleterre - Norvège

Allemagne - Belgique

Portugal - Pays-Bas