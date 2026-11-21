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Gennaro Gattuso a salué l’engagement sans relâche et la force mentale de la Lazio après la nette victoire (3-0) du leader de Serie A contre Lecce. Malgré une liste de blessés qui s’allonge, la Lazio a conservé la tête du championnat italien grâce à un jeu offensif de haute intensité.

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La Lazio reste en tête grâce à son jeu à haute intensité

La Lazio a conforté sa première place en Serie A en s’imposant nettement 3-0 contre Lecce, samedi au Stadio Olimpico. Tijjani Noslin a inscrit un doublé pour donner aux locaux la maîtrise du match, avant que Davide Frattesi ne scelle la victoire d’un joli lob dans les dernières minutes.

« Je suis fier de l’état d’esprit et de la détermination dont l’équipe a fait preuve aujourd’hui », a déclaré Gattuso à DAZN Italia. « Nous n’avons pas très bien commencé, mais nous avons ensuite pris le contrôle du match, avec et sans ballon. Lecce est un adversaire difficile à jouer, qui vient toujours vous mettre sous pression. Il est donc essentiel pour nous de conserver cette attitude. »

Surmonter les difficultés liées à la trêve internationale

Les entraîneurs redoutent souvent une baisse de régime après l’interruption provoquée par une fenêtre internationale, mais Gattuso a assuré avoir pleinement confiance dans la préparation de son effectif. La Lazio espère quant à elle transformer son excellent début de saison en une véritable course au titre, avec l’objectif de remporter le troisième championnat de Serie A de son histoire. La Lazio a déjà été sacrée championne d’Italie à deux reprises, lors des saisons 1973-1974 et 1999-2000, et souhaite ajouter un nouveau titre à son palmarès.

« J’ai vu comment ils s’entraînaient, donc je n’étais pas inquiet. Il y a un excellent état d’esprit et beaucoup d’application. Nous devons continuer ainsi. Tout le mérite revient aux joueurs : ils font preuve de l’état d’esprit, de la détermination et du sentiment d’appartenance qu’il faut. Ce qu’ils accomplissent est incroyable », a ajouté l’entraîneur.

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La profondeur de l’effectif mise à l’épreuve par les blessures

L’ascension de la Lazio en tête du classement est d’autant plus remarquable qu’elle doit se passer de plusieurs joueurs habituellement présents en équipe première. Malgré ses problèmes de blessures persistants, la Lazio reste invaincue en Serie A. Pour cette dernière rencontre, elle était privée de Mattia Zaccagni, Nuno Tavares, Josip Sutalo et Adam Marusic. Nicolo Rovella, entré en jeu en fin de match, continue quant à lui de retrouver sa pleine forme après une série de blessures.

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L’entraîneur est impatient de voir ce que le milieu de terrain pourra apporter à l’équipe une fois revenu à 100 %. « Rovella peut nous apporter davantage de passes vers l’avant. Quand il reçoit le ballon, il relève immédiatement la tête et regarde devant lui. Je pense qu’il faut aussi parler de Fisayo Dele-Bashiru. Il mérite davantage. Nous devons donner du temps de jeu à Rovella pour qu’il retrouve sa condition physique. Il pourra alors nous apporter une aide importante. »

Accepter les risques pour en tirer les bénéfices

Si certains entraîneurs exigent une maîtrise technique parfaite dans la conservation du ballon, Gattuso est prêt à accepter une certaine marge d’erreur en échange de la pression étouffante que son équipe exerce sur ses adversaires. La Lazio va désormais se tourner vers son prochain match de Serie A, un déplacement sur le terrain du Torino le 28 novembre, avant de retrouver le Stadio Olimpico pour recevoir l’Atalanta le 6 décembre.

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« Perdre le ballon sur des passes ratées ne me dérange pas tant que ça, car cela peut arriver quand on joue à un rythme élevé. Ce qui m’intéresse davantage, c’est l’état d’esprit de l’équipe et sa capacité à tenir sous pression. Je suis satisfait, même si l’on en veut toujours plus. Mais à ce rythme, il y aura forcément des passes ratées. Nous pouvons améliorer notre lecture du jeu. Aujourd’hui, par exemple, lorsque nous avons eu du mal à passer dans l’axe, nous aurions dû écarter le jeu. »