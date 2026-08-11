Les origines de Mohamed Salah sont-elles turques ? Un chercheur rouvre le dossier des « racines mystérieuses »

Un rapport de presse turc a relancé la polémique autour des origines de la star égyptienne Mohamed Salah, après avoir avancé une thèse issue de recherches reliant les racines de sa famille à une ancienne famille turque originaire de la région de Trabzon, dans le nord-est de la Turquie, et plus précisément du district de Dernekpazarı, dans une affirmation surprenante qui rouvre le dossier des origines familiales de l'une des plus grandes vedettes du football égyptien et arabe.

Une piste turque

Le journal turc « Taka » a publié les détails d'une recherche menée par Ali Galip Yücel, enseignant au département d'éducation physique de l'université d'Amasya, reprise par le quotidien libanais « An-Nahar ». Cette recherche s'est penchée sur l'histoire de la famille turque « Ekşioğlu », en tentant de retracer ses branches qui ont quitté l'Anatolie pour d'autres régions, jusqu'à l'Égypte, considérée comme un maillon possible dans les origines de la famille de Mohamed Salah.

Le début de la recherche des racines

Selon la thèse avancée par le chercheur turc, la famille « Ekşioğlu » possède des ramifications historiques dans différentes régions d'Anatolie durant l'époque ottomane, avant que ses lignées ne se divisent et se répartissent entre plusieurs régions. La recherche indique par ailleurs que l'une de ses branches s'est ensuite dirigée vers l'Égypte.

Yücel estime que cette branche pourrait constituer le point de jonction possible entre la famille turque et celle de Mohamed Salah. Toutefois, ce lien demeure au stade de la recherche et n'a pas atteint celui d'une démonstration historique définitive.

« Ekşi Ali Pacha » : un ancien maillon dans le récit

Les fils de la recherche remontent à un personnage ottoman connu sous le nom de « Ekşi Ali Pacha », que le récit présente comme l'un des proches du sultan Mehmed le Conquérant, avant que son nom ne soit associé à une région située dans le district de Dernekpazarı, dans la province de Trabzon, où il fut enterré.

Selon la recherche, la descendance de « Ekşi Ali Pacha » s'est ensuite dispersée dans différentes régions d'Anatolie et de l'Empire ottoman ; certaines branches se sont établies à Ordu et Rize, tandis qu'une autre se serait, croit-on, dirigée vers l'Égypte.

Où commence le lien ?

En retraçant le mouvement de ces branches, le chercheur tente de parvenir à un maillon reliant la famille présente à Trabzon à celle de Mohamed Salah en Égypte, en s'appuyant sur des indices historiques et des noms figurant dans des registres et des sources liés à l'époque ottomane.

Le récit inclut le nom de « Ekşizade Bendallah », présenté par la recherche comme une figure religieuse liée au cheikh soufi Khalid al-Naqshbandi, avec la mention du déplacement de l'une des branches de la famille « Ekşioğlu » vers l'Égypte.

Les origines de Mohamed Salah sont-elles réellement turques ?

Malgré les détails que contient la recherche, l'évocation d'origines turques pour Mohamed Salah demeure une simple hypothèse de recherche non établie historiquement, le rapport n'ayant présenté ni documents d'archives originaux ni généalogie continue et documentée reliant directement la famille « Ekşioğlu » de Trabzon à celle de Mohamed Salah en Égypte.

De plus, la similitude des noms ou l'existence de branches d'une même famille dans différentes régions ne suffisent pas, à elles seules, à établir un lien de filiation, ce qui rend le récit tributaire de preuves supplémentaires et d'un examen indépendant avant de pouvoir être considéré comme une vérité historique.

Le chercheur poursuit la quête du maillon manquant

Selon le journal turc, Ali Galip Yücel entend poursuivre ses recherches sur l'histoire de la famille, en se concentrant sur les branches que l'on croit avoir quitté l'Anatolie pour l'Égypte, dans l'espoir de parvenir à des documents plus clairs qui trancheront la nature du lien supposé.