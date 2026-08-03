L'Union des associations européennes de football s'est alliée à d'autres confédérations continentales et a menacé d'organiser sa propre version de la Coupe du monde si Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, refusait de démissionner.

Infantino, âgé de 56 ans, s'est accroché à son poste de toutes ses forces, après avoir provoqué un choc considérable dans les milieux du football.

Infantino a dévoilé un plan surprise visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, avant d'être contraint de faire marche arrière dans une position humiliante.

Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, ainsi que des responsables de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes et de la Confédération asiatique de football, poussent en faveur de la démission d'Infantino.

Le journal britannique « The Times » a rapporté la formation d'une alliance ayant pour objectif de renverser Infantino et de « paralyser la Fédération internationale de football association ».

L'alliance étudie la possibilité d'organiser ses propres compétitions internationales, si Infantino s'obstine à rester au pouvoir et cherche à se faire réélire en mars prochain.

L'UEFA dispose déjà d'un projet visant à instaurer une ligue des nations mondiale concurrente de la Coupe du monde, après avoir été chargée d'en élaborer l'idée pour la première fois en 2017.

Les opposants furieux d'Infantino ont également établi des plans pour boycotter les réunions du conseil de la Fédération internationale de football association et de ses commissions, ainsi que pour refuser de ratifier les décisions.

Infantino n'a pu obtenir que 15 déclarations de soutien sur 211 associations membres, depuis la révélation de son projet en difficulté.

La Fédération anglaise de football s'est jointe à ses homologues du pays de Galles pour retirer son soutien à Infantino, avant les élections à la présidence de la Fédération internationale de football association prévues l'an prochain.

L'UEFA a annoncé que l'Angleterre et toutes les autres associations membres boycotteraient la Coupe du monde si la proposition d'Infantino obtenait le feu vert.

L'UEFA étudie également la possibilité d'engager des poursuites judiciaires contre des responsables de la FIFA sur fond des répercussions de cette crise.