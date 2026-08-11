Un rapport de presse a affirmé, ce mardi, que le Barça se prépare à honorer la promesse faite à son jeune joyau, dans l'espoir de conserver ses services, au vu des offres qu'il reçoit d'Espagne et d'ailleurs.

Selon le journal « Sport », le Barça s'apprête à tenir une réunion importante avec Marc Bernal (19 ans), les directeurs sportifs du club ayant l'intention de rencontrer les représentants du milieu de terrain au cours des prochains jours afin de revoir les clauses de son contrat et d'honorer leurs engagements envers lui.

Cette démarche intervient à un moment crucial pour le milieu de terrain. Le Barça avance dans le recrutement de Rodri, en provenance de Manchester City, et surveille de près la condition physique de Frenkie de Jong, mais rien de tout cela ne change le regard que le club porte sur Bernal, le produit de l'académie restant un joueur essentiel pour l'avenir du projet.

L'augmentation de salaire de Marc Bernal en attente

Selon la chaîne ESPN, le Barça a l'intention de rencontrer les représentants de Marc Bernal pour discuter d'une amélioration des conditions financières de son contrat.

Le milieu de terrain avait prolongé son contrat en septembre 2025, jusqu'au 30 juin 2029, un contrat qui comprend une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros.

Cet accord a toutefois laissé une question en suspens. La direction sportive avait promis de revoir son salaire dès que le joueur se serait définitivement imposé en équipe première. Ce moment est arrivé, et le club souhaite désormais honorer son engagement.

Bernal sait qu'un long chemin l'attend, mais sa volonté de rester au Barça est absolue. Le milieu de terrain, formé à l'académie de La Masia depuis son plus jeune âge, n'aspire qu'à continuer de progresser au club et à devenir un pilier de l'équipe première.

Cette mise à jour constitue également une mesure préventive. Les performances remarquables du joueur et son potentiel ont attiré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, de Bundesliga et de Serie A, qui suivent de près son évolution.

Le transfert de Rodri et l'avenir de Bernal

L'arrivée de Rodri pourrait modifier la physionomie du milieu de terrain, mais le Barça ne s'attend pas à ce que l'international espagnol entrave la progression de Bernal, bien au contraire.

Le club estime que le partage d'un même poste et les séances d'entraînement avec un joueur du niveau de Rodri devraient aider le produit de l'académie à progresser.

L'objectif est que les deux évoluent ensemble au milieu de terrain, et que Bernal continue d'acquérir de l'expérience sans subir de pression excessive.

La situation de Frenkie de Jong influe également sur la planification. Ses problèmes physiques ont contraint le Barça à réexaminer avec précision le poste de sentinelle et à chercher des alternatives garantissant la stabilité dans une zone vitale pour l'équipe.

Un pari sur l'avenir

Pour Deco, Bernal est l'un des talents les plus prometteurs de l'académie de La Masia. Le directeur sportif souhaite lui transmettre cette confiance personnellement et dissiper tout doute quant au rôle qu'il jouera dans le nouveau Barça.

Ainsi, la prochaine réunion permettra de progresser sur l'augmentation de salaire promise et, dans le même temps, de renforcer la relation entre le club et l'un de ses talents les plus en vue.