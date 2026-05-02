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Jeroen van Poppel

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Les observateurs du classique Ajax - PSV s’accordent pour désigner le même joueur : « Le meilleur sur la pelouse ! »

Ajax vs PSV Eindhoven
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À la mi-temps, à la Johan Cruijff ArenA, Ajax et le PSV sont dos à dos (1-1) après une première période riche en émotions. Les Amstellodamois ont immédiatement concédé l’ouverture du score à Ricardo Pepi dès la 1^(re) minute sur une longue touche, mais ils ont réagi dans la foulée grâce à une frappe limpide d’Anton Gaaei. Kasper Dolberg, particulièrement en vue, est déjà considéré par de nombreux supporters comme le joueur le plus influent de la rencontre.

Le match a commencé de manière catastrophique pour l’Ajax, qui a concédé un but dès la première minute sur un long jet de touche. L’équipe d’Óscar García a toutefois réagi immédiatement et a égalisé grâce à une superbe frappe de Gaaei. Par la suite, les locaux ont dominé, avec Dolberg en pivot et principale menace offensive.

Juste avant la mi-temps, l’attaquant danois a failli couronner sa belle performance, mais son tir à bout portant a été repoussé. Sur Ajax Showtime, les réactions sont unanimes : Dolberg brille.

« Dolberg est en grande forme ce soir », peut-on lire, tandis qu’un autre supporter ajoute : « Ce Dolberg, un vrai avant-centre de l’Ajax ! » Son implication est également saluée : « Il joue bien et il travaille, il met la pression. » Les fans soulignent enfin une qualité qui leur a longtemps manqué : « N’est-ce pas tout simplement notre attaquant ? »

Plusieurs observateurs le comparent à Wout Weghorst, mais le débat tourne nettement à l’avantage du Danois : « La différence entre Dolberg et Weghorst, c’est vraiment La Belle et la Bête », tranche un supporter. Un autre conclut : « Je suis soulagé que Woutje ne soit pas là ce soir, qu’est-ce que ça fait du bien sur le plan footballistique. »

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L’enthousiasme dépasse le simple cadre de la rencontre. « Dolberg, NE LE RETIREZ PLUS JAMAIS », lance un supporter avec conviction, tandis qu’un autre affirme : « Quand on l’utilise à bon escient, c’est un attaquant formidable pour cet Ajax. » Un troisième intervient : « Comment peut-on préférer Weghorst à Dolberg ? »

Les esprits plus critiques tempèrent l’enthousiasme : « Tout le monde sait que Dolberg est un meilleur joueur, mais il ne le montre que cinq fois par saison. » Et un dernier d’ajouter : « Si seulement Dolberg pouvait le faire chaque semaine. »

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