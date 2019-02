Les numéros de maillot de David Beckham : Man Utd, Real Madrid, LA Galaxy et PSG

Icône de la mode et ancien joueur mythique de Man United, David Beckham, qui a terminé sa carrière à Paris, a magnifié le numéro 7 à Old Trafford.

Quels ont été les numéros de maillot de David Beckham ?

La légende de Manchester United, George Best, a été le premier à lancer le mythe du numéro 7 à Old Trafford. Beckham a porté ce numéro à partir de la saison 1995-96 sur les traces de Bryan Robson et Eric Cantona.



Seven est le numéro de la marque de son épouse. Le milieu a magnifié ce chiffre pendant sept ans au cours de son séjour à Manchester. Il a même donné à sa fille le surnom de "Seven" comme un hommage.



Puis lorsque Beckham a été transféré au Real Madrid en 2003, la légende du club espagnol, Raul, avait déjà le numéro 7. Il a donc revêtu le maillot numéro 23 pour rendre hommage au basketteur Michael Jordan, devenu célèbre avec ce numéro pendant sa glorieuse période aux Chicago Bulls.

"J'ai choisi le numéro 23 à cause de Michael Jordan", a déclaré Beckham.



"Et quand j’ai été transféré au Real Madrid, Raul portait le numéro 7, c’est pourquoi je n'ai même pas songé à lui prendre et je ne pense pas que ça aurait été très bien vu si j'avais posé cette question".



"Alors comme le 23 était disponible et que j'ai toujours été un grand fan de Michael Jordan je l'ai pris. C'était quelqu'un que j'aimais en tant que sportif et tant que personne".



L'ancien international anglais a gardé le numéro 23 tout au long de sa carrière au Santiago Bernabeu, puis à nouveau lors de son passage au LA Galaxy, en MLS. Enfin, au cours de ses brefs séjours à l'AC Milan et au PSG, il arborait le numéro 32.