Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduit par

Les nouvelles règles de l’UEFA interdisent soudainement un duel de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield

Le tirage au sort de la Ligue des champions aura lieu jeudi. On saura alors à quoi ressemblera la première phase de la compétition reine. Liverpool ne pourra en tout cas pas être tiré à domicile contre le Real Madrid.

Désormais, les équipes affrontent huit adversaires différents lors de la première phase de la Ligue des champions. Quatre fois à domicile et quatre fois à l’extérieur.

Depuis cette année, l’UEFA a instauré une nouvelle règle pour les tirages au sort. Il est interdit que le même match soit disputé trois années de suite.

En 2025, Liverpool a déjà affronté le Real Madrid à Anfield lors de la phase de ligue (1-0), et en 2024 également, la rencontre entre les deux géants était au programme à Anfield (2-0).

C’est pourquoi l’UEFA a désormais décidé que ce match sera impossible lors de ce tirage au sort. Les deux équipes pourront toutefois encore s’affronter à Madrid.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google