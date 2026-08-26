Les nouvelles règles de l’UEFA interdisent soudainement un duel de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield

Le tirage au sort de la Ligue des champions aura lieu jeudi. On saura alors à quoi ressemblera la première phase de la compétition reine. Liverpool ne pourra en tout cas pas être tiré à domicile contre le Real Madrid.

Désormais, les équipes affrontent huit adversaires différents lors de la première phase de la Ligue des champions. Quatre fois à domicile et quatre fois à l’extérieur.

Depuis cette année, l’UEFA a instauré une nouvelle règle pour les tirages au sort. Il est interdit que le même match soit disputé trois années de suite.

En 2025, Liverpool a déjà affronté le Real Madrid à Anfield lors de la phase de ligue (1-0), et en 2024 également, la rencontre entre les deux géants était au programme à Anfield (2-0).

C’est pourquoi l’UEFA a désormais décidé que ce match sera impossible lors de ce tirage au sort. Les deux équipes pourront toutefois encore s’affronter à Madrid.