Le physiothérapeute espagnol Angel Villanueva avait déjà mis en garde, huit jours avant le duel entre la France et la Turquie, au cours duquel la superstar du Real Madrid s’est possiblement blessée plus gravement, contre un risque accru de blessure en raison du changement d’équipementier de Mbappé, passé de Nike à la marque suisse On. Cela dit, à ce stade, un lien direct entre la blessure et les nouvelles chaussures de Mbappé reste purement spéculatif.

« Tout changement de chaussures (forme, crampons, rigidité, amorti ou poids) modifie légèrement la biomécanique et la charge exercée sur les pieds, les chevilles, les genoux et les chaînes musculaires, et augmente temporairement le risque de blessure », a écrit Villanueva dans une publication sur X avant d’avertir : « C’est un facteur qu’il faut prendre en compte et surveiller. »

Mbappé s’est effectivement blessé au genou vendredi, lors de ses débuts avec ce nouvel équipement, juste après son but lors de la victoire 1-0 de l’Équipe de France. Après une brève célébration, il s’est tenu cette zone et a été pris en charge par le staff médical des Bleus, le visage marqué par la douleur. L’attaquant est certes revenu sur le terrain peu après dans un premier temps. Mais ce retour n’a duré que quelques minutes avant que Mbappé ne s’effondre au sol et ne signale qu’il ne pouvait finalement plus continuer.

La Fédération française, la TFF, a communiqué peu après un premier diagnostic : « Kylian Mbappé s’est blessé au genou sur le but de la victoire. Il a subi une blessure au tendon et va retourner à Madrid pour y être soigné. » Le sélectionneur français Zinedine Zidane ne s’est pas montré plus optimiste et a déclaré : « Malheureusement, cela ne s’annonce pas bien. »

Kylian Mbappé s’était-il déjà blessé à ce genou ?

Samedi, Villanueva est ensuite revenu à plusieurs reprises sur son avertissement à Mbappé dans plusieurs publications. « Bien sûr, le sujet est bien plus complexe, mais j’ai toujours essayé de l’expliquer de manière simple », a-t-il écrit, avant de souligner : « Il faut ajouter à cela les incidents de la saison dernière sur ce même genou (blessure en décembre) et les douleurs qu’il avait depuis le match contre Elche. »

En début d’année, Mbappé avait manqué plusieurs matches en raison de cette blessure. Autour d’une nouvelle absence forcée au printemps, des informations explosives en provenance d’Espagne et de France avaient en outre affirmé qu’il avait été victime d’un mauvais diagnostic. L’équipe médicale des Merengue aurait ainsi d’abord examiné la mauvaise jambe du Français, ce qui aurait provoqué un changement de personnel dans le service médical du Real Madrid.

Mbappé aurait disputé de nombreux matches en souffrant durant cette période, et une blessure aux ligaments croisés avait également fait l’objet de spéculations dans la presse. Mbappé s’est finalement fait soigner à Paris et a fait son retour sur les terrains lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, avant d’afficher de nouveau une forme étincelante dans les semaines suivantes.

Getty Images

Kylian Mbappé n’est plus chez Nike : comment s’est fait son passage chez On ?

Désormais, le très commenté accord avec On pourrait porter une part de responsabilité dans la blessure de Mbappé. Le transfert surprise du recordman des buts en Coupe du monde après 20 ans chez Nike avait été annoncé il y a quelques jours. Mbappé devient en outre ambassadeur mondial de la marque pour l’entreprise suisse, fondée en 2010 et surtout connue pour ses chaussures de course et ses vêtements de sport.

L’entreprise, dont le siège se trouve à Zurich, a également annoncé que la légende du football français Thierry Henry occupera à l’avenir le poste de Director of Football. Selon des informations de presse, Henry travaillait déjà en coulisses pour l’entreprise depuis 2025 et aurait largement contribué à convaincre Mbappé de rejoindre On. La légende du tennis Roger Federer est également copropriétaire depuis 2019.



