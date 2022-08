Les nouveaux rois de Rome ? Mourinho, Dybala et consorts se rêvent en prétendants au titre de Serie A

José Mourinho a fait renaître l'espoir de grandes heures à venir au sein de la partie rouge de la capitale italienne.

Rome n'a jamais été facile à conquérir. En effet, Rudi Garcia a fait remarquer un jour que la ville n'a jamais eu que trois rois : le pape, le célèbre patron du crime "Libanais" et Francesco Totti. José Mourinho, lui, est parfaitement placé pour devenir le quatrième.

En l'espace d'un an, il a mis la moitié rouge de la ville en ébullition. Sa première saison de retour en Serie A a été caractérisée par une succession d'attaques répugnantes à l'encontre des officiels et des adversaires, mais aussi par une progression évidente sur le terrain, dont le point culminant a été la victoire du club sur son premier grand trophée européen.

Même s'il ne s'agit que de la toute nouvelle Europa Conference League, ce trophée revêt une grande importance pour Mourinho. Il en a été réduit aux larmes après la victoire en demi-finale retour contre Leicester City et a même commémoré le triomphe à Tirana par un nouveau tatouage.

La victoire 1-0 contre le Feyenoord a été encore plus importante pour les supporters. Ils ont beaucoup souffert depuis leur dernière victoire dans le Scudetto, en 2001, et ont connu de nombreux échecs, tant en Serie A qu'en compétition continentale.

C'est précisément pour cela qu'ils ont accueilli Mourinho comme un Messie, avec des centaines de supporters venus le saluer lors de son arrivée fracassante à Rome l'été dernier.

Personne ne s'attendait à sa venue. Personne ne savait même qu'il était en lice pour remplacer le partant Paulo Fonseca au poste d'entraîneur. La nomination du "Special One" a donc provoqué ce que l'ancien directeur de la Roma Walter Sabatini a décrit comme un "tremblement de terre émotionnel" dans la capitale italienne.

"Le bon manager au bon moment"

Le téléphone de Paolo Di Canio explose, la légende de la Lazio est inondée de messages de tous ses amis supporters de la Roma, qui se réjouissent de la nouvelle. Di Canio, cependant, a été dédaigneux, répondant à un message en qualifiant Mourinho de "fini" et "le pire du pire".

Le fait est que les méthodes de Mourinho fonctionnent à nouveau à Rome. Il se délecte une fois de plus du rôle d'outsider qui lui a toujours si bien convenu.

Comme l'a déclaré l'ancien milieu de terrain portugais Adrien Silva à GOAL, "c'est surprenant dans un sens, car la Roma connaissait des moments très difficiles avant son arrivée. Ils étaient loin d'atteindre le niveau de leurs principaux rivaux en Italie, mais ils s'en rapprochent de plus en plus sous sa direction.

"Mais, d'un autre côté, il n'est pas si surprenant que ça qu'ils réussissent maintenant parce que c'est José Mourinho ! Et il a montré dans tant de clubs au cours de sa carrière qu'il est l'un des meilleurs managers du monde.

"Cela montre que parfois, il suffit d'avoir le bon manager au bon moment pour que les choses se passent bien."

Et Mourinho et la Roma semblent aller de pair. Compte tenu de la force de l'équipe qui avait terminé septième la saison précédente, les attentes étaient faibles au moment d'aborder la campagne 2021-22 et à juste titre.

Une adaptation réussie

Il y a eu beaucoup de jours sombres et la frustration de Mourinho était évidente à intervalles réguliers. Il a dit avoir mûri, en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme, mais il a commencé à s'en prendre à ses anciens adversaires dès sa première conférence de presse et n'a jamais vraiment cessé de le faire au fil de la saison.

Sa cible principale était peut-être les arbitres, mais il a été fortement impliqué dans une très vilaine et longue querelle avec l'équipe d'entraîneurs de Bodo-Glimt en Conference League.

Cependant, Mourinho a fait un excellent usage de son approche éprouvée de la mentalité de siège. Après s'être débarrassé sans ménagement des joueurs dont il n'avait pas besoin en début de saison, il a réussi à rassembler le vestiaire.

Les supporters, bien sûr, l'ont soutenu depuis le début. Une fresque de Mourinho sur une Vespa est apparue dans le quartier du Testaccio à Rome quelques jours seulement après son arrivée.

Le résultat a été la création d'un "sens de la famille" qui a porté une équipe moyenne jusqu'à la victoire en Conférence League.

La question est maintenant de savoir si Mourinho peut s'appuyer sur cette dynamique apparemment inarrêtable à Rome.

Fabio Capello, l'homme à l'origine du titre 2000-2001, fait partie de ceux qui s'attendent à ce que la Roma se batte au moins pour les quatre premières places cette saison.

Cependant, comme l'a récemment souligné la légende des entraîneurs, "le risque à Rome reste le même : trop d'euphorie".

Mais ce bateau a déjà pris le large. Le succès en Conference League, associé à un marché des transferts positif, a vu les fans emportés par une vague d'optimisme.

Les images de la présentation de Paulo Dybala sont depuis longtemps devenues virales. L'ancien attaquant de la Juventus est resté bouche bée devant l'accueil qui lui a été réservé au Palazzo della Civilta' Italiana.

La semaine dernière, il n'a pas su trouver les mots, se contentant d'un petit signe de tête pour approuver l'hymne du club devant 65 000 fans de la Roma réunis à guichets fermés, avant le match amical de pré-saison contre le Shakhtar Donetsk.

Et ce qui s'est passé ensuite illustre parfaitement pourquoi les supporters sont si enthousiastes.

Dybala, Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini et Nicolo Zaniolo - les "Quatre Fantastiques", comme on les a déjà baptisés - ont combiné de façon spectaculaire pour ouvrir le score lors d'une victoire 5-0 qui laisse penser que Mourinho a désormais en sa possession une équipe capable de faire des dégâts cette saison en Serie A.

Le quatrième roi de Rome ?

"José est un gagnant", a déclaré Capello à la Gazzetta dello Sport, "et il l'a encore montré à la Roma. Maintenant, il a une équipe à la hauteur de ses attentes, et il est parfait dans la gestion d'un bon groupe. Il n'aura pas de problèmes".

Il est certain que Nemanja Matic et Gigi Wijnaldum apporteront l'expérience et la stabilité dont le milieu de terrain a tant besoin, tandis que le retour en pleine forme de l'ailier italien Leonardo Spinazzola est un énorme coup de pouce.

Cependant, des doutes subsistent quant à la capacité de l'équipe à se battre pour le titre.

Des améliorations ont indéniablement été apportées à un groupe qui vient de terminer à la sixième place en Serie A, mais il y a toujours un manque inquiétant de profondeur, notamment en défense centrale, et les récents problèmes de forme de Dybala sont une cause légitime d'inquiétude.

Il reste également à voir combien de temps Matic et Wijnaldum ont encore dans le réservoir, étant donné leurs récentes difficultés à Manchester United et au Paris Saint-Germain, respectivement.

De plus, les fans de la Roma ne seront pas tranquilles avant la fermeture de la fenêtre de transfert, étant donné la spéculation continue autour de Nicolo Zaniolo, qui a été lié à la fois à la Juventus et aux Spurs tout au long de l'été.

Cependant, l'opportunité frappe sans aucun doute à la porte de la Roma.

Les temps sont durs pour le football italien. Le marché des transferts de l'été a une fois de plus mis en évidence le fait que les meilleurs clubs de Serie A ne peuvent plus rivaliser avec leurs homologues de Premier League pour attirer les meilleurs joueurs.

La prudence est impérative, mais pas nécessairement préjudiciable à la construction d'une équipe astucieuse et la Roma, grâce à la gestion impressionnante de ses propriétaires américains, le groupe Friedkin, a prouvé qu'il est encore possible de se renforcer sans dépenser beaucoup d'argent.

En effet, à deux semaines de la date butoir, les Giallorossi n'ont payé qu'une seule indemnité de transfert, Zeki Celik, et même celle-ci n'était que de 7 millions d'euros. Dybala, Wijnaldum, Matic et Mile Svilar sont tous arrivés gratuitement ou en prêt.

Pendant ce temps, les principaux rivaux de la Roma pour le titre, le Milan, l'Inter et la Juventus, ont tous connu des fenêtres de transfert mitigées et ne connaissent pas un tel engouement.

La positivité est-elle mal placée ? C'est possible. Grâce à ses recrutements astucieux, la Roma a probablement comblé l'écart qui la sépare des "trois grands", mais sans doute pas suffisamment pour la considérer comme un vainqueur potentiel du titre.

Et Capello a raison quand il dit que l'euphorie excessive a toujours été un problème pour l'un des plus grands mais plus instables clubs de Serie A. Les choses peuvent rapidement tourner au vinaigre dans la capitale.

Cependant, l'énergie générée à l'Olimpico est impressionnante et pourrait bien permettre à l'équipe de terminer dans les quatre premiers.

Et permettre à Mourinho d'être couronné quatrième roi de Rome.