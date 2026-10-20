Le PSV s’est imposé au mental mardi sur le terrain du FC Porto (0-1), lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une belle performance à l’extérieur pour l’équipe de Peter Bosz, qui signe aussi sa première victoire en Europe. Voetbalzone attribue, comme à son habitude, une note aux titulaires du club d’Eindhoven. Lutsharel Geertruida obtient la meilleure, tandis que Matej Kovár n’atteint pas la moyenne malgré sa cage inviolée.

Matej Kovár - 5

Sergiño Dest - 6,5

Dest a apporté sa contribution en attaque, mais s’est parfois montré vulnérable défensivement en début de match. À Porto, le latéral droit a dû faire face au rapide ailier gauche Oskar Pietuszewski, qui a régulièrement créé du danger pour l’équipe locale. Dest s’en est néanmoins bien sorti lors de cette troisième rencontre de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Lutsharel Geertruida - 8

Yarek Gasiorowski - 7

Gasiorowski a eu l’occasion de faire ses preuves aux yeux de Peter Bosz à Porto et a livré une prestation solide, surtout en première période. Habituellement, l’entraîneur du PSV associe Lutsharel Geertruida à Armando Obispo dans l’axe de la défense, mais cette fois, Geertruida était épaulé par Gasiorowski. La formule a fonctionné, puisque Porto n’a pas réussi à marquer à domicile.

Filip Kostic - 6

Le latéral gauche aurait pu donner l’avantage au PSV peu avant la pause, mais le ballon a malheureusement fini dans le filet latéral. Kostic s’est montré très actif sur le flanc gauche, guettant les occasions de participer au jeu offensif. Il a également contribué à préserver la cage du PSV, qui compte désormais quatre points en Ligue des champions.

Kodai Sano - 6

Mauro Júnior - 6

Sven Mijnans - 6,5

Esmir Bajraktarevic - 7,5

Guus Til - 7

Cette fois, Bosz a utilisé Til en pointe, et celui-ci a rendu à son entraîneur la confiance qu’il lui avait accordée au Portugal. Le milieu offensif, capable aussi de jouer en attaque, a poussé le ballon au fond au second poteau après près d’une heure de jeu, à l’issue d’une attaque rapide du PSV. Ce but s’est révélé très important pour les visiteurs d’Eindhoven, qui décrochent leur première victoire à trois points.

Ivan Perisic - 6

Le vétéran s’est rapidement procuré une grosse occasion et a regretté de voir sa tête passer au-dessus du but portugais. Perisic a débuté à gauche en raison de l’absence de Ruben van Bommel, blessé. Son expérience et son engagement sans faille ont une nouvelle fois été précieux pour le PSV, qui n’a pas su prendre l’avantage en première période.