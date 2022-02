Les notes du PSG face au Real Madrid : Mbappé renversant, Messi se manque

Gianluigi Donnarumma 6/10



Préféré à Navas, le gardien italien a rarement été mis en danger mais a brillé par sa sérénité sous pression, notamment sur son jeu au pied lorsque, dans ses six mètres, il trouve Verratti sur un long ballon plein axe.



Achraf Hakimi 7/10



Face à Vinicius, le latéral parisien a réalisé sa meilleure prestation défensive de la saison : au duel (78e) et à la course (7e), il n’a jamais été pris (bien aidé, il est vrai, par Danilo Pereira). Dommage que ses montées aient été considérées par ses partenaires comme une solution de secours en première période. Ce fut mieux en seconde période, où il a parfaitement servi Mbappé (50e). On l’a même vu presser Courtois (15e) et récupérer plusieurs ballons hauts.

Marquinhos 6/10

Dans l’anticipation ou le placement, le capitaine a été impeccable, comme sur son long ballon de Militao, où il s’arrache pour empêcher Vinicius de partir vers le but. Le Brésilien a joué haut par moments et s’est offert quelques montées.

Presnel Kimpembe 6/10

Peu mis en danger sur les offensives madrilènes, l’international français s’est montré serein et a joué vite sous la pression. Il y a cru jusqu'au bout et relance vite pour amener l'action décisive.

Nuno Mendes 6/10

Comme Hakimi, il a fourni sa meilleure prestation défensive et a été vigilant sur ses replis défensifs. Vigilant dans son dos, il ferme parfaitement l’espace pour empêcher Asensio de se retrouver en bonne position (36e). Malgré ses nombreuses montées, il ne s’est illustré que sur un centre-tir repoussé par Courtois (23e).

Danilo Pereira 6/10

Son positionnement a surtout servi à équilibrer le bloc parisien en compensant les montées de Hakimi. Le Portugais a tout de même eu l’occasion d’ouvrir le score sur corner (18e). Il se sacrifie pour couper un contre mené par Vinicius et reçoit un jaune (63e).

Leandro Paredes 6/10

Plus haut qu’à son habitude sur le terrain, l’Argentin a activement participé à l’orientation du jeu avec beaucoup de justesse et a surtout récupéré beaucoup de ballons, souvent rendus avec beaucoup de propreté.

Marco Verratti 7/10

Encore une débauche d’énergie impressionnante. De l’axe au côté gauche, l’Italien ne s’est jamais arrêté et a mis Modric dans sa poche. Il a parfois eu du mal à déstabiliser un bloc madrilène bien regroupé mais y est parvenu en étant à l’origine de la frappe de Mbappé (50e). Des relais, des courses. Avec lui, Paris respire.

Angel Di Maria 5/10

Son travail défensif a été extrêmement précieux. Que se soit dans sa propre moitié de terrain ou dans ses replis, l’Argentin n’a jamais calculé. Sur le plan offensif son apport a été plus discutable puisqu'il a rarement réussi à se mettre dans le sens du jeu et a parfois ralenti son équipe. Remplacé par Neymar qui a affiché de belles promesses.

Lionel Messi 4/10

L’Argentin s’est beaucoup donné, a notamment offert un ballon de but à Mbappé (18e) mais a connu du déchet dans ses transmissions ou dans ses choix de passes comme sur ce contre dans les ultimes minutes où il ne sert ni Mbappé, ni Hakimi esseulés (87e). Beaucoup moins inspiré après son penalty arrêté par Courtois (62e).

Kylian Mbappé 8/10

Au centre de l’attention, l’attaquant parisien a vu Courtois s’interposer à deux reprises face à lui (18e, 50e). Il a beaucoup couru, beaucoup pressé et beaucoup tenté de dribbler ou de combiner, avant d’être récompensé d’abord en obtenant un penalty face à Carvajal (61e) puis en délivrant le PSG dans les dernières secondes de la rencontre sur un numéro exceptionnel face à Vasquez et Militao (90e+4). Dommage aussi qu'il n'ait pas été plus souvent servi alors qu'il se trouvait en bonne position.