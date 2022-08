Les notes du PSG face à Toulouse : Messi à la baguette pour Neymar et Mbappé

Retrouvez les notes des Parisiens après leur nouvelle démonstration à Toulouse..

Gianluigi Donnarumma 6/10

Son début de match a dégagé une grande sérénité avec deux belles parades sur des frappes de Spierings (5e,17e) Vigilant en seconde, il réagit bien sur la passe en retrait manquée par Ramos (79e). Mais comme souvent il s’est fait une frayeur balle au pied sur un pressing d’Aboukhlal (29e).













Sergio Ramos 6/10

L’Espagnol va moins vite et sa gestion de la profondeur est parfois problématique mais il a souvent compensé par une grande vigilance et un bon placement. Et s’est même autorisé quelques montées pour amener de la densité dans la moitié adverse. Une belle erreur, tout de même, sur une passe en retrait pour Donnarumma (79e). Finalement sans conséquence.













Marquinhos 5/10

Le capitaine parisien a offert quelques solutions face au pressing toulousain et est à créditer de quelques interventions. Mais comme contre Monaco, ses montées au pressing ouvrent des espaces qu’il ne comble pas forcément. Il est en retard sur la première grosse occasion adverse en laissant Spierings contrôler et frapper dans la surface (9e). Bien servi par Neymar, il manque une tête au second (62e).







Danilo Pereira 5/10

Ses quelques montées dans la moitié adverse ont accouché de pertes de balle dangereuses face à Rogerio Da Silva (17e, 21e). Après cela, il a joué sans risque et s’est montré propre dans la relance et serein sous la pression. Il a terminé la rencontre au milieu, son poste d’origine.







Nordi Mukiele 5/10

Hormis une percée tout en puissance (53e), il a eu du mal à se montrer offensivement. Placé haut, il a parfois eu du mal à couvrir les espaces dans son dos. L’international français doit encore trouver ses repères.







Marco Verratti 7/10

L’ltalien a récupéré de nombreux ballons en taclant et s’est montré disponible dans toutes les zones du terrain, aussi bien pour être une solution à la relance ou un appui dans les phases de construction. Surtout, il joue vite et lance Messi dans le dos de la défense toulousaine sur le but de Mbappé (2-0, 50e).







Vitinha 7/10

Pour venir lui prendre sa place de titulaire, les autres milieux vont devoir sortir de grandes performances. Le Portugais a encore apporté de la fluidité dans le jeu parisien. Ses décalages et ses relais ont souvent été justes. En le voyant jouer, impossible d’imaginer qu’il n’est là que depuis deux mois. L'ancien joueur de Porto s’est même autorisé une frappe enroulée, détournée par Dupé (61e). Remplacé par Zaïre-Emery (90e+2).







Nuno Mendes 6/10

Dans son registre habituel, le latéral parisien est monté en puissance. Vigilant en première période, il offre tout de même un caviar pour Messi qui ne trouve pas le cadre (18e). Solide dans le duel face à Rogerio Da Silva, il a encore plus apporté et s’est même procuré une belle occasion. Remplacé par Bernat (83e), auteur du troisième but à la réception d’une frappe de Mbappé repoussée par le poteau de Dupé (3-0, 90e+1).







Messi 7/10

Certes, il a eu des occasions et aurait pu en convertir une voire deux (9e, 18e, 25e, 45e, 49e). Mais l’Argentin a montré une disponibilité et une vision du jeu souvent impeccable, notamment en servant parfaitement Mbappé à une touche de balle (36e) puis en délivrant deux passes décisives d’une grande justesse (37e, 50e).







Mbappé 6/10

Sa grande activité lui a permis de s’offrir des espaces mais aussi d’en offrir de nombreux au duo Neymar-Messi, qui s’en est régalé après une petite période de déchets. S’il marque sur une offrande de l’Argentin, il a manqué beaucoup d’opportunités face au but (2e, 10e, 36e), avant de trouver les montants à deux reprises. Il est récompensé sur une offrande de Messi.







Neymar 7/10

Malgré un peu de déchets dans le jeu combiné en première période, il a aussi bien cherché à servir Messi que Mbappé, avant de profiter d’un échange entre ses deux compères de l’attaque qu’il a conclu tout en finesse (1-0, 37e). Du très bon Neymar, remplacé peu après l’heure de jeu par Ekitike qui a manqué un duel (82e).