Les notes du PSG face à Strasbourg : Mbappé rime avec facilité, Marquinhos en difficulté

Gianluigi Donnarumma 4/10

Le but qu’il encaisse dès les premiers instants devrait alimenter le débat. Aurait-il pu rester debout plus longtemps et donc mieux boucher l’angle de frappe ? Hormis cette situation, le gardien italien s’est employé comme cette sortie lointaine devant Gameiro. Des frissons sur des frappes de Bellegarde (44e) et Prcic (56e). Il ne peut rien sur les deux autres réalisations du RCSA.

Achraf Hakimi 6/10

A l’exception d’un bon débordement en fin de première période, son apport offensif a souvent été minime jusqu’à son but sur un service parfait de Mbappé (2-1, 65e). Une action dont il est à l’origine sur une sortie de balle magnifique avec Verratti. Le Marocain a aussi été appliqué défensivement, effectuant quelques bons retours et un contre devant Liénard (20e, 54e). Remplacé par Kehrer (89e), tout de suite en difficulté devant Diallo.

Marquinhos 4/10

Contrairement à ses dernières sorties, le capitaine n’a pas pris autant de liberté pour monter afin d’intercepter ou d’accompagner les actions. Surtout, le Brésilien s’est retrouvé plusieurs fois en difficulté que ce soit face à Ajorque qui l’a laissé sur les fesses (10e) ou encore face à Bellegarde. Trop court sur la réduction du score de Diallo (2-3, 75e).

Sergio Ramos 6/10

Encore une prestation intéressante. L’Espagnol apporte une nouvelle fois de la sérénité et ses couvertures ont été très utiles pour couper quelques ballons dans les pieds ou à destination de Gameiro (29e,49e) ou pour sortir un ballon chaud devant Diallo (77e, 86e). Il se procure une belle opportunité de la tête sur un corner de Neymar (18e).

Presnel Kimpembe 5/10

Son sourire dans le tunnel avant le début de la rencontre s’est vite effacé. D’entrée de jeu, il est battu à la course par Gameiro qui s’en va conclure d’une frappe puissante sous la barre. Mais l’international français a su se ressaisir en récupérant de nombreux ballons hauts ou devant sa surface comme celui qui amène à l’égalisation de Mbappé (1-1, 23e).

Juan Bernat 4/10

Un nouveau match quelconque pour le latéral espagnol. Rarement mis en danger, il n’a que très peu apporté dans le camp strasbourgeois malgré une bonne justesse technique. Remplacé par Nuno Mendes (81e), qui oublie Caci dans son dos sur l’égalisation strasbourgeoise (3-3, 90e+2).

Danilo Pereira 5/10

Dans sa position préférentielle, il n’a pas ménagé ses efforts et a répété les courses pour se replier ou offrir des solutions. De la simplicité, du mouvement et quelques ballons récupérés.

Marco Verratti 5/10

Ces derniers temps, l’Italien fonctionne sur courant alternatif. Capable d’une sortie de balle précieuse à l’origine du but de Hakimi (2-1, 65e), il a finalement peu d’influence sur le jeu parisien. Il ne récupère plus autant de ballons et a même connu quelques pertes de balles dangereuses (79e).

Lionel Messi 5/10

Très juste techniquement, l’Argentin n’a finalement pas pesé sur la rencontre même s’il s’est montré dangereux à quelques reprises (27e, 89e). On attend plus de lui dans la construction du jeu et sur les actions offensives parisiennes.

Kylian Mbappé 8/10

Deux buts de plus pour porter son total à 24. L’attaquant français a été clinique sur un service de Neymar et une passe en retrait de Djiku (3-1, 68e) mais s’est aussi mué en passeur pour Hakimi. Des accélérations fulgurantes et du mouvement quand il le fallait.

Neymar 6/10

Dans un match sans enjeu, il a montré une belle activité et est monté en puissance au long de la rencontre. D’abord passeur pour Mbappé (23e), il est à l’origine du deuxième de l’international français. Trop altruiste, le Brésilien a aussi cherché à faire briller Messi qui avait réalisé un rush magnifique (79e).