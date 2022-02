Les notes du PSG face à Saint-Etienne : Mbappé s'occupe de tout, Danilo s'est bien rattrapé

Gianluigi Donnarumma 5/10

Toujours aussi sûr dans son jeu au pied, l’Italien a paru moins précis dans sa lecture des trajectoires comme sur un centre puis une frappe de Bouanga (12e, 68e). Sur la première action, il se rattrape après avoir repoussé le ballon dans les pieds de Nordin. Il ne peut rien sur la frappe puissante de Bouanga (0-1, 16e).

Thilo Kehrer 3/10

Comme face à Nantes, il a eu un mal fou à se situer et a n’a pas su gérer les rushs de Bouanga. Sans pression, il a mis sa défense en danger sur une passe en retrait anodine (5e). Remplacé à la pause par Di Maria (46e), qui trouve le poteau sur un corner direct et perd son duel avec Bernardoni (86e).

Marquinhos 5/10

Son début de match a été fragile, à l’image de cette feinte de Bouanga qui le met sur les fesses (12e). La suite a été un peu plus rassurante, même s’il n’a pas toujours été aidé par Kehrer en première période, et le Brésilien s’est même autorisé quelques montées.

Presnel Kimpembe 6/10

S’il n’a pas toujours dégagé une impression de sérénité, l’international français a réalisé quelques retours importants devant Bouanga (8e) ou Nordin (27e).

Nuno Mendes 5/10

A l’exception d’une frappe de Nordin, le danger s’est rarement présenté de son côté et sur le plan offensif, il n’a pas été aidé par ses attaquants qui l'ont rarement servi dans de bonnes conditions dans le premier acte. Mieux en seconde, il a bien verrouillé son couloir et déclenché l’une des nombreuses actions parisiennes (75e). Remplacé par Bernat (81e).

Georginio Wijnaldum 3/10

Avec lui Paris joue à dix. Il participe peu au jeu, récupère peu de ballons, et n’arrive pas à se situer au milieu de ses partenaires, qui ne le cherche pas non plus. Il s’est seulement illustré sur deux combinaisons avec Mbappé et Neymar (9e, 31e). Son implication sur ce qui aurait pu être l’action du match ne sauve pas sa prestation.

Danilo Pereira 5/10

Pochettino avait loué les qualités et l’état d’esprit du milieu comme rarement il l’avait fait pour un autre joueur. Mais le Portugais a très mal démarré en perdant, devant sa surface, le ballon qui amène le but stéphanois. Une bourde dont il a su se relever en restant calme et en marquant le dernier but (3-1, 52e). Il s’autorise même une sortie de balle à la Verratti devant Bouanga (69e) et a failli inscrire un doublé (88e).

Idrissa Gueye 5/10

Si le Sénégalais s’est peu projeté, c’est certainement car il a été le seul à avoir une activité défensive digne de ce nom au milieu de terrain. Un match propre.

Lionel Messi 7/10

L’Argentin est monté tout doucement en puissance et a régalé par séquences. Du mouvement, des combinaisons et des passes décisives pour Mbappé (42e, 47e). Seul point noir : son déchet devant le but mais le septuple Ballon d’or monte clairement en puissance.

Kylian Mbappé 8/10

L'article continue ci-dessous

Il a été moins actif que lors des précédentes rencontres mais quelle efficacité face. Après avoir tergiversé face Bernardoni (30e), l’international français a converti les offrandes de Messi (42e, 47e) et offert un ballon parfait pour Danilo Pereira d’un extérieur subtil.

Neymar 5/10

Dans le premier quart d’heure, il a tenté de prendre le jeu à son compte mais l’a surtout ralenti. C’est dommage car le Ney semblait en jambes malgré. Même s’il a connu un peu de déchet, certains de ses rushs ont fait mal à la défense stéphanoise et il manque de réalisme à deux reprises (7e, 79e). Une belle activité dans l'ensemble.