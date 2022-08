Les notes du PSG face à Clermont : Messi et Neymar démarrent fort

Pour la reprise de la Ligue 1, le duo a brillé face à Clermont. L’Argentin a inscrit un doublé dont une somptueuse reprise acrobatique. Le second a ma





Gianluigi Donnarumma 5/10

Son jeu au pied ne rime pas avec sécurité. Et lorsque le ballon lui est parvenu à deux reprises en première période, une clameur fébrile a traversé le public clermontois. Pour le reste, il n’a eu que très peu de travail et ses sorties ont été impeccables.







Sergio Ramos 6/10

Légèrement embêté par Andric en début de rencontre, il a rehaussé le curseur et s’est montré solide dans le duel. Encore une fois son jeu aérien pèse et il est tout proche de marquer en première période (29e). Toujours beaucoup d’assurance dans ses choix et ses prises de balles. Remplacé par Nordi Mukiele (67e)







Marquinhos 7/10

Entre Ramos et Kimpembe, le Brésilien a parfaitement géré les phases défensives et l’ampleur du score lui a permis de prendre beaucoup de libertés pour venir gratter des ballons hauts. Il aurait pu inscrire un doublé consécutif à deux coups de pied arrêtés. Il inscrit tout de même le but du 3-0 avant la mi-temps (38e).







Presnel Kimpembe 6/10

Un match sérieux et sans grande difficulté qu’il a agrémenté par quelques interventions précieuses dans sa surface et des ballons intelligemment coupés. Très propre dans la relance et disponible.







Achraf Hakimi 6/10

La flèche a frappé. Sur les transitions offensives, ses courses font mal. Ce n’est pas une nouveauté mais quand il est servi cela fait des dégâts et sa conclusion en pleine lucarne en est la preuve (2-0, 26e). En difficulté sur la première action clermontoise, il a ensuite passé une soirée bien tranquille.







Marco Verratti 7/10

Trois pertes de balle plein axe qui ont fait courir un frisson dans la défense parisienne viennent entacher son bilan. Mais dans cette position reculée, l’Italien a souvent résisté au pressing adverse et fluidifié, la plupart du temps, les sorties de balles. Plus haut après la sortie de Vitinha, il n’a pas perdu de son influence.







Vitinha 6/10

Un peu moins en vue que lors du Trophée des champions, le Portugais est monté en tout doucement en puissance. Avec un Paris dominateur, on l’a souvent vu très haut sur le terrain tentant de combiner avec le trio offensif mais sans réussite. Il est tout proche de marquer en première période mais son ballon passe de peu à côté. Remplacé par Paredes (66e), passeur décisif pour Messi (5-0, 86e). Remplacé par Zaïre-Emery (81e).







Nuno Mendes 6/10

Ses montées tout en vitesse et en puissance ont fait beaucoup de mal à l’arrière-garde clermontoise et il s’est souvent présenté en position de marquer mais a buté sur Diaw (37e et 77e). Le Portugais a été moins en vue dans le un-contre-un offensif.













Pablo Sarabia 5/10

Au milieu du duo, il est apparu en retrait mais ne s’est pas caché. Ses appels, ses courses et les solutions qu’il a proposées ont été nombreuses. L’Espagnol est à l’origine de l’ouverture du score, sur laquelle il sert Neymar (9e). Moins en vue en seconde, il est remplacé par Ekitike (79e)













Messi 7/10

L’Argentin avait envie de marquer et cela s’est vu. Après avoir buté à deux reprises sur Diaw en première période, il en a parfois forcé son jeu et a perdu sa spontanéité à une touche de balle. Bien aidé par Neymar, qui lui a donné une offrande (4-0, 80e), il a fait lever le stade sur une reprise acrobatique surprenante (5-0, 86e)







Neymar 8/10

Quel contraste avec la saison passée ! De l’altruisme, une débauche d’énergie utile, des replacements bien sentis et aucun agacement. Le Brésilien a ouvert le score (9e) et donné trois passes décisives pour Hakimi (2-0, 26e), Marquinhos (3-0, 38e) et Messi (4-0, 80e). Dans cette case statistique, son bilan aurait pu être plus important après des ratés de Nuno Mendes (37e), Messi (45e) et Kimpembe (54e)