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Raphinha a marqué deux fois après que Lamine Yamal a ouvert le score en battant un record, et Barcelone a mis fin au début de parcours parfait d’Aston Villa en Ligue des champions.

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Barcelone a battu Aston Villa 3-0 au Spotify Camp Nou, sous une pluie battante, infligeant à l’équipe d’Unai Emery sa première défaite de la saison en Ligue des champions.

Villa a offert l’ouverture du score aux locaux dès la septième minute : la passe précipitée de Joao Gomes à travers sa propre surface est arrivée dans les pieds de Yamal, dont le 14e but en Ligue des champions a fait de lui l’adolescent le plus prolifique de l’histoire de la compétition. Les visiteurs se sont montrés dangereux tout au long d’une première période ouverte. Matty Cash et Gomes ont vu leurs tentatives à bout portant contrées, tandis que Johan Manzambi a manqué une belle occasion avant de buter sur Joan Garcia.

Le capitaine a fait la différence après la pause, concluant sur une passe en profondeur de Fermin Lopez à la 52e minute, puis sur un centre de Joao Cancelo à la 64e. Barcelone a terminé avec 65 % de possession, 1,96 but attendu (xG) contre 0,72 pour Villa, et son premier match sans encaisser de but en Ligue des champions depuis 18 rencontres. Cette victoire lui permet de dépasser Villa et de prendre la deuxième place de la phase de ligue, les deux équipes comptant neuf points.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de Barcelone...

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Gardien et défense

Joan Garcia (8/10) : A détourné la puissante frappe de Johan Manzambi à la 31e minute et est sorti à plusieurs reprises pour stopper Nicolas Jackson, contribuant au premier match de Barcelone sans encaisser de but en Ligue des champions depuis 18 rencontres.

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Brian Farinas (7/10) : Serein au poste de latéral droit pour ses débuts en Ligue des champions, même si Villa a réclamé un penalty lorsque Emiliano Buendia est tombé à la suite de son intervention. Remplacé par Alejandro Balde à la 82e minute.

Pau Cubarsi (7/10) : A contenu Jackson à l’entrée de la surface, lançant ainsi une contre-attaque de Barcelone, et a tenu bon lorsque l’attaquant l’a touché tardivement au tibia avant la pause.

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Gerard Martin (7/10) : Solide en défense centrale, alors que Barcelone n’a concédé qu’un seul tir cadré à Villa.

Joao Cancelo (8/10) : Influant au poste de latéral gauche. A débordé jusqu’à la ligne de but pour servir Raphinha sur son deuxième but et a failli marquer lui-même d’une frappe puissante passée juste au-dessus. A disputé l’intégralité des 90 minutes.

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Milieu de terrain

Rodri (7/10) : A assuré la circulation du ballon devant la défense lors d’une première période étirée, avant d’être remplacé par Marc Bernal à la pause.

Pedri (7/10) : A profité d’une passe imprécise de Zion Suzuki pour offrir une occasion à Anthony Gordon en première période et a aidé Barcelone à dominer la possession. Remplacé par Frenkie de Jong à la 70e minute.

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Fermin Lopez (8/10) : A glissé une passe précise à ras de terre pour le premier but de Raphinha et a obligé Suzuki à réaliser un bel arrêt après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Boubacar Kamara. Remplacé par Gavi à la 69e minute.

Attaque

Lamine Yamal (8/10) : A sanctionné l’erreur de Gomes pour devenir l’adolescent le plus prolifique de l’histoire de la Ligue des champions et a tourmenté Ian Maatsen toute la soirée. Suzuki l’a empêché à deux reprises d’inscrire un deuxième but.

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Anthony Gordon (7/10) : A débordé Matty Cash à plusieurs reprises sur la gauche et a contraint Suzuki à un bel arrêt, même si sa dernière passe lui a parfois fait défaut.

Raphinha (9/10) : Averti pour contestation avant la pause, le capitaine a plié le match grâce à deux conclusions pleines de sang-froid sur des passes de Fermin et Cancelo. Avec 23 buts en Ligue des champions pour le club, il rejoint Robert Lewandowski. Remplacé par Gabriel Jesus à la 70e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Marc Bernal (6/10) : A remplacé Rodri à la mi-temps et stabilisé le milieu de terrain pendant que Barcelone creusait l’écart.

Gavi (6/10) : Entré à la place de Fermin, il a adressé un centre qui a touché le bras de Pau Torres, suscitant des réclamations timides pour obtenir un penalty.

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Gabriel Jesus (6/10) : A remplacé Raphinha et servi Yamal pour une tentative tardive détournée par Suzuki.

Frenkie de Jong (6/10) : A remplacé Pedri et aidé Barcelone à gérer la fin de match en conservant proprement le ballon.

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Alejandro Balde (non noté) : Est entré à la place de Farinas pour les dernières minutes.

Hansi Flick (8/10) : Son équipe a résisté lors d’une première période difficile avant de prendre le large après la pause, mettant fin au sans-faute de Villa et parvenant enfin à ne pas encaisser de but en Europe.