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Le Borussia Dortmund a conservé la tête de la Bundesliga grâce à une victoire 1-0 âprement disputée et acquise avec une grande discipline tactique face à une équipe de l’Eintracht Francfort tenace, au Signal Iduna Park.

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Les hommes de Niko Kovač ont dominé territorialement, avec 58,4 % de possession et 18 tirs, mais ont peiné à percer le bloc compact de Francfort, qui a réalisé 48 dégagements. La délivrance est finalement arrivée à la 80e minute, grâce aux changements audacieux de Kovač. Entrés en jeu, Maximilian Beier et Jobe Bellingham ont apporté de la verticalité et du tranchant. Leur belle combinaison a débloqué la rencontre et permis à Dortmund de prendre trois points précieux dans la course au titre.

Voici les notes des joueurs de Dortmund :

Gardien et défense

Gregor Kobel : 8/10 Une prestation solide et rassurante de l’international suisse. Resté vigilant, il a réalisé trois arrêts importants, notamment devant Farès Chaïbi au début de la seconde période. Sa qualité de relance a aussi été essentielle à la construction du jeu de Dortmund depuis l’arrière.

Ramy Bensebaini : 8/10 Aligné sur le côté gauche de la défense à trois de Kovač, l’Algérien a été impressionnant. Dominateur dans les airs et solide dans les duels, il a contribué à museler l’attaque de Francfort.

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Nico Schlotterbeck : 7/10 Le capitaine a dirigé la ligne défensive avec autorité. Sa capacité à avancer au milieu et à casser les lignes a compté face à une équipe de Francfort regroupée derrière. Il a été le pilier d’une défense qui a limité les visiteurs à trois tirs cadrés.

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Waldemar Anton : 7,5/10 Anton a assuré la couverture nécessaire à droite de la défense à trois. Rigoureux dans son placement, il a privé Francfort d’espaces dans le dos de la défense et largement contribué à préserver sa cage inviolée.

Milieu de terrain

Julian Ryerson : 7/10 Utilisé comme piston droit dans le 3-4-2-1, Ryerson a affiché son activité habituelle. Il a créé deux occasions et s’en est procuré une en fin de match, avec une frappe passée juste au-dessus, avant d’être remplacé par Joane Gadou dans le temps additionnel.

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Joey Veerman : 8,5/10 Le cœur de l’équipe et sans doute l’homme du match. Le Néerlandais a donné le tempo dans l’entrejeu, observant constamment le jeu et orchestrant les mouvements de passes de Dortmund. Ses ballons d’une grande précision ont créé plusieurs occasions franches, dont la tête de Guirassy sur la barre transversale.

Felix Nmecha : 7/10 Très actif au sein du double pivot avant de céder sa place à Jobe Bellingham. Nmecha ne s’est pas contenté de faire circuler le ballon : il s’est régulièrement présenté aux abords de la surface, plaçant une frappe repoussée et voyant deux autres tentatives contrées alors qu’il cherchait à faire la différence.

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Daniel Svensson : 7/10 Positionné comme piston gauche, Svensson a eu du mal à se défaire régulièrement du marquage serré de Francfort. Il a adressé un bon centre à Fábio Silva en début de match, mais a été remplacé à la 68e minute lorsque Kovač a opté pour une approche plus offensive.

Attaque

Marcel Sabitzer : 6/10 Titularisé à l’un des deux postes de milieu offensif, Sabitzer a beaucoup travaillé entre les lignes, mais les espaces étaient rares face à Koch et Brassier. Il a été concerné par le triple changement effectué à la 68e minute.

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Fábio Silva : 7/10 L’attaquant portugais a laissé entrevoir sa qualité technique. Il a placé une tête juste au-dessus en début de match et servi Guirassy pour une tentative en première période. Souvent étouffé par la défense, il a ensuite été remplacé par Ethan Nwaneri.

Serhou Guirassy : 7/10 Point d’appui de l’attaque, il a constamment posé des problèmes physiques à la défense de Francfort. Il a mis Noah Atubolu à l’épreuve à deux reprises en première période et n’a pas eu de réussite lorsque sa tête, à la 53e minute, s’est écrasée sur la barre transversale.

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Remplaçants et entraîneur

Maximilian Beier : 8,5/10 Le héros de la soirée. Entré à la 68e minute, Beier a immédiatement changé la dynamique de l’attaque. Sa frappe du droit depuis l’extérieur de la surface, à la 80e minute, a été un geste de grande classe : le ballon a fini dans la lucarne et débloqué la rencontre.

Jobe Bellingham : 8/10 Bellingham a eu un impact énorme alors qu’il n’est entré qu’à la 79e minute. Une minute plus tard, il a délivré la passe décisive sur le but victorieux de Beier. Il a aussi défendu intelligemment en fin de match pour aider Dortmund à conserver son avantage.

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Carney Chukwuemeka : 7/10 Entré à la place de Sabitzer pour apporter de la puissance physique et de la percussion, Chukwuemeka a rempli sa mission, et même davantage. Il a dynamisé la création, offrant des occasions à Nwaneri, Nmecha et Ryerson peu après son entrée.

Ethan Nwaneri : 6,5/10 L’adolescent a fait preuve d’un sang-froid impressionnant après avoir remplacé Fábio Silva. Il a presque aussitôt obligé Atubolu à réaliser un arrêt réflexe et a fait circuler rapidement le ballon dans le dernier tiers du terrain.

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Joane Gadou : non noté Entré dans le temps additionnel (90+2) pour faire tourner le chronomètre et renforcer la défense.

Niko Kovač : 8,5/10 Kovač mérite pleinement d’être salué pour cette victoire. Constatant que ses attaquants titulaires étaient muselés, il a changé le cours du match grâce à son triple remplacement à la 68e minute. Faire entrer Beier, Chukwuemeka puis Bellingham s’est révélé un coup de maître.



